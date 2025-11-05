Βορίζια: Επιτέθηκαν στο συνεργείο του Mega λίγο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου της Κρήτης, μετά το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) όπου και έπεσαν «βροχή» οι πυροβολισμοί σκορπώντας τον θάνατο.

Εξαιτίας του αιματηρού περιστατικού έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι Ηρακλείου, με το ξενοδοχείο ωστόσο να μην λειτουργεί πια. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, σε κάποια από τα δωμάτιά του μένουν δύο οικογένειες.

Επίθεση στο συνεργείο του MEGA

Συνεργείο του MEGA πήγε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι προκειμένου για ρεπορτάζ, και εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη. Όπως αποδείχθηκε, ο δράστης επιτέθηκε στον οπερατέρ με σκοπό να του πάρει την κάμερα.

