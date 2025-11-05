Πανσέληνος Νοεμβρίου: Απόψε το «Φεγγάρι του Κάστορα» - Γιατί θεωρείται υπερπανσέληνος

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο του Νοεμβρίου ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Κάστορα», το οποίο θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό απόψε.

Σύμφωνα με τη NASA, πρόκειται για μια υπερπανσέληνο, που σημαίνει ότι θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα» γιατί συνδέεται με την εποχή που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί έστηναν παγίδες πριν παγώσουν τα νερά. Έτσι, η έλευση του «Φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.

Γιατί είναι ξεχωριστή πανσέληνος

Το «Φεγγάρι του Κάστορα» δεν είναι για μια συνηθισμένη πανσέληνος, αλλά η πιο κοντινή και φωτεινή στη Γη για το 2025, γεγονός που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από κάθε άλλη φορά. Η πανσέληνος αυτή συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της — δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο.