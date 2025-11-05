Πάτρα: Aπό 19 – 21 Μαΐου 2026 το Regional Growth Conference

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα διεξαχθεί από πό 19 – 21 Μαΐου το Regional Growth Conference

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης αναφέρει:"

Ετοιμαστείτε για μια ακόμη πιο δυναμική και εμπνευσμένη διοργάνωση του Regional Growth Conference (RGC), καθώς το 2026 γιορτάζουμε την 14η έκδοση του κορυφαίου συνεδρίου για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα!

19 – 21 Μαΐου 2026

Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Όπως κάθε χρόνο, το RGC θα φιλοξενηθεί στον φιλόξενο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για παραγωγικές συζητήσεις, νέες συνεργασίες και ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών.

Η ανάγκη για συνεργασία, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ελλάδα και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες όμως αποτελούν και ευκαιρίες για μετασχηματισμό και πρόοδο. Το RGC φέρνει για ακόμη μία χρονιά κοντά ηγέτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, δημοσιογράφους και ενεργούς πολίτες, για να συνδιαμορφώσουν λύσεις και προτάσεις για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης.

Με περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες και πάνω από 290 ομιλητές σε 50 και πλέον θεματικά πάνελ, το RGC 2025 ανέδειξε τον ρόλο του διαλόγου ως κινητήρια δύναμη για την πρόοδο. Το RGC 2026 φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη πορεία, προσφέροντας ακόμη πιο ουσιαστικές συζητήσεις, στοχευμένες θεματικές και δικτύωση υψηλού επιπέδου.

Σας προσκαλούμε να είστε και φέτος μαζί μας, 19–21 Μαΐου 2026 στην Πάτρα, για τρεις ημέρες γεμάτες γνώσεις, συνεργασίες και προοπτικές για το μέλλον.

Μείνετε συντονισμένοι — σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες!