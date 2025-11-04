ALCO: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη (04/11), στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες ανέφεραν πως η ακρίβεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ το 15% από αυτούς «βλέπει» πως αποκλιμακώνεται.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, το 48% όσων απάντησαν ανέφεραν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι, το 33% επέλεξε το «λίγο» και το 18% το «πολύ».

Επίσης, το 51% των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν είναι «καθόλου ικανοποιημένοι» από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έναντι 26% που είναι «λίγο ικανοποιημένοι» και 21% «πολύ ικανοποιημένοι».



