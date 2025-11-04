ALCO: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Τα ευρήματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της ALCO για την ακρίβεια, την απόδοση της κυβέρνησης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη (04/11), στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες ανέφεραν πως η ακρίβεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ το 15% από αυτούς «βλέπει» πως αποκλιμακώνεται.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, το 48% όσων απάντησαν ανέφεραν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι, το 33% επέλεξε το «λίγο» και το 18% το «πολύ».
Επίσης, το 51% των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν είναι «καθόλου ικανοποιημένοι» από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έναντι 26% που είναι «λίγο ικανοποιημένοι» και 21% «πολύ ικανοποιημένοι».
