Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πρωτοφανείς διώξεις δημοσίων ψυχιάτρων σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής»

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την προστασία των ψυχιάτρων των δημόσιων νοσοκομείων από δικαστική στοχοποίηση και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση με την συνυπογραφή δέκα (10) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών που ζητά τη γνωστοποίηση των ονομάτων και διευθύνσεων όλων των ψυχιάτρων που εφημέρευσαν στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής από την 1η Φεβρουαρίου 2024, μετά από μηνυτήρια αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής.

Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά ψυχιάτρων για τα αδικήματα της «παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση» και της «έκθεσης κατά συρροή», σε περιπτώσεις όπου είτε δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη είτε οι γιατροί έκριναν, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, ότι δεν απαιτείται νοσηλεία ασθενούς που μεταφέρθηκε με περιπολικό για ακούσια εισαγωγή.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) έχει ήδη καταγγείλει το φαινόμενο ως «ποινικοποίηση της άσκησης της ψυχιατρικής», ενώ η ΟΕΝΓΕ έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνη την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.οικ.6388), η οποία αποδεσμεύει την αστυνομία αμέσως μετά την παράδοση του ασθενούς στα ψυχιατρικά τμήματα, αφήνοντας τους εφημερεύοντες γιατρούς εκτεθειμένους και απροστάτευτους.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι, αντί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση, την έλλειψη κλινών και την αποδόμηση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας, επιλέγει να στοχοποιήσει τους λειτουργούς του.

Με την ερώτηση τους ζητούν από τον Υπουργό Υγείας να παρέμβει ώστε να προστατευθούν οι δημόσιοι ψυχίατροι από την πρωτοφανή δικαστική στοχοποίηση, να ανακληθεί άμεσα η εγκύκλιος που έχει επιβαρύνει τις συνθήκες λειτουργίας των ψυχιατρικών μονάδων, και να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας με επαρκές προσωπικό, κλίνες και κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, ώστε να σταματήσει η εμπλοκή της αστυνομίας στη διαδικασία των ακούσιων εισαγωγών.

Επειδή η κατάσταση στις δημόσιες ψυχιατρικές δομές της χώρας είναι οριακή,

Επειδή οι εφημερεύοντες ψυχίατροι επιτελούν καθήκοντα με τεράστιες ευθύνες υπό συνθήκες μεγάλης εργασιακής πίεσης,

Επειδή η εγκύκλιος έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από όλους τους φορείς ψυχικής υγείας,

Επειδή η προανακριτική διαδικασία συνιστά απαράδεκτη ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης και επικίνδυνο προηγούμενο για τη δημόσια υγεία,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς προτίθεται να παρέμβει ώστε να προστατευθούν οι δημόσιοι ψυχίατροι από την πρωτοφανή αυτή δικαστική στοχοποίηση;

2. Θα ανακληθεί άμεσα η εγκύκλιος (αριθ. Πρωτ. Γ3α/Γ.Π.οικ.6388) που έχει επιβαρύνει τις συνθήκες λειτουργίας των ψυχιατρικών μονάδων και έχει οδηγήσει σε επικίνδυνες πρακτικές εις βάρος ασθενών και εργαζομένων;

3. Ποια μέτρα θα λάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας, με επαρκές προσωπικό, κλίνες και κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, ώστε να σταματήσει η εμπλοκή της αστυνομίας στη διαδικασία των ακούσιων εισαγωγών, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων;