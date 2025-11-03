Για το ξαφνικό κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα

Το σπιράλ κατανοεί την ανάγκη για εξυγίανση και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες όταν γίνονται με σχέδιο, διαφάνεια και κυρίως με σεβασμό στον πολίτη.

Ωστόσο, το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα, χωρίς περίοδο προσαρμογής και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης, προκαλεί σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία σε εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής — ηλικιωμένους, άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες και επαγγελματίες που επί δεκαετίες στήριζαν τα ΕΛΤΑ.

Το σπιράλ ζητά την άμεση επαναλειτουργία του καταστήματος στα Ζαρουχλέικα και τον ορισμό εύλογου διαστήματος προσαρμογής και ενημέρωσης των πολιτών για εναλλακτικές λύσεις πριν από οποιαδήποτε οριστική αναδιάρθρωση. Η μετάβαση στη «νέα εποχή» των ΕΛΤΑ πρέπει να γίνει οργανωμένα και με πρόνοια, ώστε κανείς να μη μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η εξυγίανση είναι σωστός στόχος· όμως ο εκσυγχρονισμός χωρίς σεβασμό στον άνθρωπο, γίνεται αποξένωση.