Γρηγόρης Βαλτινός: «Δεν το δέχομαι να παίρνουν ηθοποιούς ανάλογα με τους followers»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γρηγόρης Βαλτινός, την Κυριακή, στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού στον ΑΝΤ1.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε, μεταξύ άλλων, αφενός για τους… followers που ενδεχομένως να κρίνουν πια τη δουλειά ενός ηθοποιού και αφετέρου για τη διαχείριση στην απώλεια της μητέρας του.

“Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να παίρνουν ρόλους ανάλογα με τους followers που έχει ο καθένας” σχολίασε χαρακτηριστικά η ρεπόρτερ για να αποκριθεί ο Γρηγόρης Βαλτινός πως “αυτό δεν συμβαίνει, δεν το δέχομαι. Κανένας από τους σοβαρούς σκηνοθέτες και παραγωγούς δεν κοιτάζει τους followers για να πάρει έναν ηθοποιό”.

“Όταν πέθανε η μητέρα μου, δυστυχώς ήμουν σε περιοδεία εκτός Αθηνών. Πέθανε απόγευμα αλλά μου το είπαν βράδυ, μετά από την παράσταση για να μπορέσω να παίξω. Την άλλη μέρα πήρα το αεροπλάνο, ήρθα, έκανα την κηδεία και ξαναέφυγα γιατί είχα πάλι παράσταση και ήταν πουλημένα όλα τα εισιτήρια”.

“Ναι, “γέλα παλιάτσο”. Συμβαίνει αυτό. Δεν μπορείς να ζήσεις το πένθος σου, πρέπει να το ζεις παράλληλα με την τέχνη σου. Ο ηθοποιός όμως είναι διαστροφικό ον και μπορεί αυτό το πράγμα να του γίνει καύσιμο επάνω στη σκηνή” εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, ο Γρηγόρης Βαλτινός στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Ελένης Τσολάκη, την Κυριακή, στον ΑΝΤ1.