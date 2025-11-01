

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς ταχυδρομεία. Είναι σημείο επαφής, εξυπηρέτησης και εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος.

Το κλείσιμό τους στην επαρχία εντείνει το αίσθημα εγκατάλειψης και αποδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες.

Μην κλείνετε τα ΕΛΤΑ – Δώστε τους νέο ρόλο στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η περιφέρεια δεν χρειάζεται λουκέτα, αλλά έξυπνες λύσεις που θα κρατήσουν ζωντανό τον δεσμό κράτους και πολίτη.

Η απόφαση να κλείσουν τα γραφεία των ΕΛΤΑ στην επαρχία δεν είναι μια ουδέτερη οργανωτική επιλογή.

Είναι μια πολιτική απόφαση που εντείνει το αίσθημα εγκατάλειψης των τοπικών κοινωνιών και ενισχύει τη δυσπιστία των πολιτών προς το κράτος.

Τα ΕΛΤΑ υπήρξαν για δεκαετίες σημείο αναφοράς σε κάθε κοινότητα. Εκεί ο πολίτης έκανε τις συναλλαγές του, λάμβανε υπηρεσίες, ενημερωνόταν και ένιωθε πως το κράτος είναι παρόν.

Η κατάργησή τους δεν σημαίνει απλώς απώλεια μιας υπηρεσίας, αλλά διάρρηξη ενός κρίσιμου δεσμού εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολίτη.

Αντί να οδηγούνται σε λουκέτο, τα ΕΛΤΑ μπορούν να μετατραπούν σε σύγχρονα πολυδύναμα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα πρότυπα των ΚΕΠ, με εκτεταμένες αρμοδιότητες και κοινωνική χρησιμότητα.

Μπορούν να προσφέρουν:

τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές,

ενεργειακές συμβουλές και ενημέρωση για προγράμματα εξοικονόμησης,

προώθηση τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών,

καθώς και εξυπηρέτηση των πολιτών σε συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση.

Ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, που συχνά είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, η ύπαρξη ενός φυσικού σημείου εξυπηρέτησης είναι ζωτικής σημασίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε ψηφιακές πλατφόρμες ή τηλεφωνικά κέντρα – χρειάζονται ανθρώπινη παρουσία, καθοδήγηση και εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ύπαρξη τουλάχιστον ενός καταστήματος ΕΛΤΑ σε κάθε δήμο, το οποίο να εξυπηρετεί όλο το γεωγραφικό εύρος του, αξιοποιώντας τον θεσμό του αγροτικού ταχυδρόμου και συμβεβλημένους ιδιώτες.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να γίνεται δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η επαφή του πολίτη με τις βασικές υπηρεσίες και η ομαλή εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών.

Με αυτόν τον τρόπο, τα ΕΛΤΑ μπορούν να αναγεννηθούν ως ΚΕΠ της νέας εποχής, διατηρώντας την κοινωνική τους παρουσία και εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τον πολίτη της περιφέρειας.

Η επαρχία δεν χρειάζεται άλλα λουκέτα.

Χρειάζεται παρουσία, στήριξη και ευελιξία, ώστε να συνεχίσει να νιώθει πως το κράτος δεν την ξεχνά, αλλά τη στηρίζει έμπρακτα.

Γιατί κάθε κλειστό ταχυδρομείο δεν είναι απλώς ένα κτίριο που σβήνει τα φώτα — είναι ένα ακόμη σύμβολο εγκατάλειψης.

Κανελλόπουλος Θεόδωρος

Συνδικαλιστής ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Πολύτεκνος και πρώην μέλος του Δ.Σ. στο ΚΟΔΗΠ εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ