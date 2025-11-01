Ο Δήμος Αιγιαλείας ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ

Ο Δήμος Αιγιαλείας εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( ΕΛΤΑ ) για την αναστολή λειτουργίας ή κατάργηση καταστημάτων στην περιοχή, με άμεση έναρξη από το κατάστημα ΕΛΤΑ Ακράτας.

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή και τις τοπικές κοινωνίες, αιφνιδιάζει και προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς στερεί από τους κατοίκους της Ανατολικής Αιγιάλειας μια βασική υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Το κατάστημα ΕΛΤΑ Ακράτας επί δεκαετίες εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες, αγρότες και ηλικιωμένους, οι οποίοι θα αναγκαστούν πλέον να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για απλές ταχυδρομικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές.



Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος ήδη προχώρησε σε παρέμβαση προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, ζητώντας την αναστολή εφαρμογής της απόφασης και την επανεξέταση των δεδομένων, ενώ θα θέσει το ζήτημα στο επικείμενο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη εβδομάδα.



Ο Δήμος Αιγιαλείας στηρίζει πλήρως τη θέση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή εκφράστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση που έγινε στις 30/10/2025 με αίτημα την άμεση ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης αναστολής ή κατάργησης λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στα όρια των Δήμων της Περιφέρειας.



Το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ, ειδικά σε περιοχές όπως η Ακράτα, δεν αποτελεί απλώς διοικητική μεταβολή, αλλά πλήγμα για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική δραστηριότητα και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η Αιγιάλεια, με τη γεωγραφική της διασπορά και τη σύνθετη μορφολογία, χρειάζεται ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, όχι την περαιτέρω συρρίκνωσή τους.



Ο Δήμος Αιγιαλείας θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό μέσο να αντιδρά και να διεκδικεί τη διατήρηση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν αντέχει άλλες απώλειες βασικών υπηρεσιών, μετά και το πρόσφατο κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ σε Αιγείρα, Σελιανίτικα και Άβυθο.