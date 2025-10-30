Διατηρήστε τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα στο ψυγείο με δύο απλά κόλπα

Πως να αποτρέψετε την οξείδωσή τους
Η διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων για αρκετές ημέρες στο ψυγείο μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά.
Η φρεσκάδα των φρούτων και των λαχανικών στο ψυγείο αποτελεί πρόκληση για κάθε νοικοκυριό. Όπως αναφέρει το iefimerida.gr η υγρασία, οι μεταβολές της θερμοκρασίας και η επαφή με τον αέρα επιταχύνουν την οξείδωση, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να μαραίνονται ή να σαπίζουν πριν προλάβουμε να τα καταναλώσουμε.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο απλά κόλπα που μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους έως και 50% χωρίς τη χρήση συντηρητικών και με υλικά που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα.
1. Η υγρή πετσέτα που «παγιδεύει» τη φρεσκάδα
Τυλίξτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε μια καθαρή, ελαφρώς υγρή πετσέτα πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί ένα φυσικό μικροπεριβάλλον που διατηρεί τη σωστή υγρασία και προστατεύει τα προϊόντα από τον ξηρό, ψυχρό αέρα.
Είναι ιδανική για μαρούλι, σπανάκι ή σέσκουλο, αλλά και για αγγούρια, πιπεριές και καρότα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αλλάζετε την πετσέτα κάθε δύο ή τρεις ημέρες.
Επιπλέον, συνιστάται η φύλαξη των λαχανικών στο κάτω συρτάρι του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία είναι πιο σταθερή. Αν αλλάζετε την πετσέτα κάθε δύο ή τρεις ημέρες, τα τρόφιμα μπορούν να παραμείνουν φρέσκα έως και 50% περισσότερο σε σχέση με την αποθήκευση σε πλαστικές σακούλες ή εκτεθειμένα στον αέρα.
2. Το χαρτί κουζίνας που απορροφά την υγρασία
Τοποθετήστε ένα φύλλο απορροφητικού χαρτιού στον πάτο του δοχείου ή της σακούλας όπου φυλάσσονται τα προϊόντα. Το χαρτί απορροφά την υγρασία που δημιουργείται στο εσωτερικό του ψυγείου και αποτρέπει τη δημιουργία σταγονιδίων, τα οποία επιταχύνουν τη σήψη.
Η τεχνική αυτή είναι ιδανική για ευαίσθητα φρούτα όπως οι φράουλες, τα σταφύλια ή τα ντοματίνια.
Σύμφωνα με την FDA, η υγρασία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην οξείδωση των τροφίμων. Έτσι, η σωστή διαχείρισή της μπορεί να αυξήσει θεαματικά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.
Μια ακόμη βασική συμβουλή: μην πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα αποθηκεύσετε, γιατί το νερό ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.
Συνδυάζοντας τις δύο μεθόδους, υγρή πετσέτα και απορροφητικό χαρτί, δημιουργείται η τέλεια ισορροπία μεταξύ υγρασίας και αερισμού. Το αποτέλεσμα; Φρούτα και λαχανικά πιο τραγανά, φρέσκα και υγιεινά για περισσότερες ημέρες, με λιγότερη σπατάλη και περισσότερη οικονομία.
