Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΩ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ «ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ» ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ)
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2:30 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
Παναγιώτης & Ελπίδα Αναγνωστοπούλου
Σοφία & Νικόλαος Καρίνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Φωτεινή & Ανδρέας, Ζαφειρία & Ηλίας
Ιωάννα & Βασίλειος, Άγγελος, Μάριος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
Δημήτριος, Παναγιώτης, Παναγιώτης, Ελπίδα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
Κωνσταντίνος, Σωτήριος
Οι εξαδέλφοι, οι ανιψιοί, οι λοιποί συγγενείς
Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α΄ Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα — Τηλ.: 2610 324501
Β΄ Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο — Τηλ.: 26910 27444
Κιν.: 6932 885964
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΡΑ, ΛΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΕΚΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΣΤΕΛΛΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΛΑΪΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Η: ΛΥΔΙΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΗΛΙΑΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 91}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ).
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-10-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 69)
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29/10/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Θεόδωρος Πανόπουλος, Ανδρομάχη Πανοπούλου
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗ}
ΕΤΩΝ 58
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΛΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΚΚΑ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.45 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
KΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
{ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ}
ΕΤΩΝ 68
Θανόντα Κηδεύουμε την Τετάρτη 29/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. ΜΗΝΑ (Β΄) Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ & ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΛΑΖΑΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 -ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΖΩΗ (χήρα) ΘΩΜ. ΣΤΟΥΠΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΣΕ
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-10-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΡΕΒΕΚΚΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΑΝΑ, ΘΩΜΑΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732,
Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 85}
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
