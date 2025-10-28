Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΩΤΩ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ «ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ» ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ)

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2:30 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Παναγιώτης & Ελπίδα Αναγνωστοπούλου
Σοφία & Νικόλαος Καρίνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Φωτεινή & Ανδρέας, Ζαφειρία & Ηλίας
Ιωάννα & Βασίλειος, Άγγελος, Μάριος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

Δημήτριος, Παναγιώτης, Παναγιώτης, Ελπίδα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

Κωνσταντίνος, Σωτήριος

Οι εξαδέλφοι, οι ανιψιοί, οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α΄ Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα — Τηλ.: 2610 324501
Β΄ Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο — Τηλ.: 26910 27444
Κιν.: 6932 885964
------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΡΑ, ΛΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ

---------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΕΚΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΣΤΕΛΛΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΛΑΪΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Η: ΛΥΔΙΑ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΗΛΙΑΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι

Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 91}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ).

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-10-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 69)

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29/10/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Θεόδωρος Πανόπουλος, Ανδρομάχη Πανοπούλου

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗ}

ΕΤΩΝ 58

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΛΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.45 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------

KΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

{ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ}

ΕΤΩΝ 68

Θανόντα Κηδεύουμε την Τετάρτη 29/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. ΜΗΝΑ (Β΄) Κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ & ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΕΡΩΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΛΑΖΑΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 -ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΖΩΗ (χήρα) ΘΩΜ. ΣΤΟΥΠΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΣΕ

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-10-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΡΕΒΕΚΚΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΑΝΑ, ΘΩΜΑΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732,

Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 85}

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
--------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη

Info