Πάτρα: H Δημοτική Αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκαν τιμώντας την επέτειο της 28ηςΟκτωβρίου, στην Δοξολογία που εψάλη στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, στην κατάθεση στεφάνων που ακολούθησε στο Μνημείο της Ελευθερίας στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου ο Δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι και αμέσως μετά παρακολούθησαν την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

Ο Δήμαρχος δήλωσε για την σημερινή επέτειο: «Ένας λαός, όταν καταλάβει την δύναμή του, μπορεί να νικήσει όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι ανίκητοι. Αυτό έγινε τότε, αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα».

Η Αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου, παραβρέθηκε εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή, στην Δοξολογία που εψάλη στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Πεσόντων από την περιοχή, που βρίσκεται στο προαύλιο του Ναού.