Γνωστή Παρέα

Προπαγανδιστική αφίσα που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1940, προκειμένου να υπενθυμίζει το αδιάρρηκτο της συμμαχίας Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, που μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχιζόταν και κατά τον Β'.

Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου του 1940, ήταν ο μοναδικός ένοπλος συμπαραστάτης των Εγγλέζων. Ο Μεταξάς με το "Αlors c'est la guerre", πραγματοποιούσε μια θεαματική κυβίστηση για τα δεδομένα του, προσχωρώντας στις γεωπολιτικές επιλογές του Ελευθερίου Βενιζέλου, πραγματοποιώντας ωστόσο το αυτονόητο. Η Ελλάδα επιβεβαίωνε εμφατικά την παρουσία της στο πλευρό των Δυνάμεων του "πολιτισμένου κόσμου".

Πραγματοποιούσε εκείνο το αυτονόητο που ταυτιζόταν με τις Βρετανικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πράγμα που ομολογούσε κυνικά και στους ανταποκριτές του Τύπου στην δεξίωση της 30ης Οκτωβρίου του 1940. ("Εισήλθα εις την αίθουσα με τους δημοσιογράφους και ουδείς με πρόσεξε. Είμαι άλλωστε και κοντός...")

Με το "ΌΧΙ&" επιπλέον διασφάλιζε την ακεραιότητα της χώρας, τουλάχιστον για εκείνη την στιγμή, αποφεύγοντας ένα πιθανό "αντάρτικο" εναντίον της 4ης Αυγούστου στην περίπτωση που δεχόταν τους ομοϊδεάτες του Ιταλούς εντός του Ελληνικού εδάφους. Σε αυτό το πλαίσιο, είχε εργαστεί σκληρά για την θωράκιση της χώρας τουλάχιστον από τον Βορρά.

Ο διαμελισμός βέβαια δεν αποφεύχθηκε, συνέπεια της Κατοχής βέβαια, με την φρίκη του τριπλού διαμελισμού, την περίοδο 1941-1942.

Χρόνια πολλά Ελλάδα!