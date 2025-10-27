Πάτρα: Εισαγωγή στην αστρονομική παρατήρηση- Αρχίζουν οι εκδηλώσεις του Ωρίωνα

Αρχίζει και φέτος ο κύκλος ομιλιών του Ωρίωνα που φιλοξενούνται από το Τμήμα Γεωλογίας.

Αυτή την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 διοργανώνεται βραδιά με τίτλο «Εισαγωγή στην αστρονομική παρατήρηση» και ομιλητή τον Ανδρέα Παπαλάμπρου, πρόεδρο του Ωρίωνα.

Θέλετε να μάθετε ποιο είναι αυτό το φωτεινό αστέρι που φαίνεται κοντά στον ορίζοντα; Πώς λέγεται αυτός ο αστερισμός με το παράξενο σχήμα; Γιατί δε βλέπουμε όλες τις εποχές τα ίδια αντικείμενα στον ουρανό; Τι είναι τα διπλά και τι τα μεταβλητά άστρα; Εν τέλει πώς μπορείς να παρατηρήσεις κι εσύ τα ουράνια αντικείμενα και τι ακριβώς θα χρειαστείς; Έλα να μπεις κι εσύ στον κόσμο της αστρονομίας!

Facebook event: https://www.facebook.com/ events/1445795799857863

Χώρος διεξαγωγής είναι η αίθουσα 026 που βρίσκεται στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές και ελεύθερες για όλο το κοινό όπως και όλες οι εκδηλώσεις του συλλόγου.