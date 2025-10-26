Πάτρα: Πάλι δεν θα βραβευτεί στον διαγωνισμό Έξυπνων Πόλεων

Έληξε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από δήμους της χώρας στον διαγωνισμό Best City Awards 2026. Πρόκειται για τον ετήσιο θεσμό στον οποίο διαγωνίζονται επίσης Περιφέρειες, οργανισμοί αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, δράση που έχει ως στόχο να αναγνωριστούν, να αναδειχθούν, να επιβραβευτούν και να προωθηθούν καινοτόμα έργα και ιδέες που υλοποιούνται στη χώρα, προκειμένου οι πόλεις μας να είναι ευφυείς, αειφόρες, και οικονομικά βιώσιμες, διατηρώντας την «κοινωνική τους συνοχή.

Φέτος συμπληρώνονται 8 χρόνια από το ξεκίνημα αυτής της παγκόσμιας ιδέας και στην Ελλάδα. Και από τώρα γνωρίζουμε ποιος μεγάλος δήμος δεν θα διακριθεί ούτε φέτος σε καμία από τις κατηγορίες. Είναι ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος αρνείται όλα αυτά τα χρόνια να συμμετέχει στον διαγωνισμό. Είναι συνειδητή επιλογή της δημοτικής αρχής η μη συμμετοχή. Επιλογή που στερεί από την πόλη πιθανές βραβεύσεις, από τους δημοτικούς υπαλλήλους την αναγνώριση, από τους δημότες την περηφάνεια, από την πόλη την αίσθηση πως συμμετέχει κι αυτή εκεί όπου όλοι οι σοβαροί δήμοι συναντιούνται.

Κι όμως, όχι. Εμείς ιδεοληπτικά αρνούμαστε. Εκτός αν φοβόμαστε την ταπείνωση, αφού δεν έχουμε κάνει και πολλά στον τομέα «έξυπνη πόλη». Το σίγουρο είναι πως δεν εξηγήθηκε ποτέ από τη Λαϊκή Συσπείρωση ο λόγος της αποχής του Δήμου Πατρέων από μια τέτοια διαδικασία-γιορτή, όπου κερδίζεις ακόμα και από την συμμετοχή (δικτύωση, ιδέες, καλές πρακτικές, επαφή με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι κ.α.). Το επίσης σίγουρο είναι πως η Πάτρα στερείται -σε έναν ακόμα τομέα- την ευκαιρία συνομιλίας με την υπόλοιπη Ελλάδα, την απαραίτητη στις μέρες μας εξωστρέφεια και την δυνατότητα να προβληθεί μέσα από τις –έστω μικρές της- επιτυχίες.

Μία συμμετοχή και μία πιθανή διάκριση θα έφερνε στην πόλη γνώση και στους δημότες εξυπηρέτηση. Άλλωστε σκοπός των Best City Awards είναι να διευκολύνουν τη μετατροπή των κοινοτήτων σε πραγματικά έξυπνες και αειφόρες πόλεις, όπου όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η πολιτεία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά τους.

Δυστυχώς το μόνο που οι Πατρινοί θα μπορέσουν να πληροφορηθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026 -οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα- είναι ποιες άλλες πόλεις (και όχι η δικιά μας) θα επικρατήσουν σε τομείς όπως «καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες», «βιώσιμη και ευφυής πόλη», «έργα που αποφέρουν βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων», «βέλτιστες λύσεις και τεχνολογίες» κ.α. Για άλλη μια χρονιά θα απολαύσουμε τις δικές μας πρωτιές: «πόλη που δεν συμμετέχει», «δήμος που δεν νοιάζεται», «κοινωνία που έχει επιλέξει να διαφέρει, απέχοντας».

Την ίδια ώρα κάποιοι χαίρονται πολύ για αυτό το «μείον ένας» στον ανταγωνισμό. Και το εκμεταλλεύονται στις βραβεύσεις. Όπως ακριβώς, 11 χρόνια τώρα, καρπώνονται και την απορρόφηση κονδυλίων, αφού η Πάτρα «απέχει των διαδικασιών».