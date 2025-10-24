Πάτρα: Μια ξεχωριστή εκδήλωση στο 45ο Δημοτικό Σχολείο για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού

Σήμερα το πρωί, στο προαύλιο του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Κινητή Μονάδα Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον Ιατρό Χειρουργό Μαστού κ. Νίκο Κατσιάκη και δύο νοσηλευτές, οι οποίοι προσέφεραν ενημέρωση και κλινική εξέταση (ψηλάφηση) σε όλες τις γυναίκες της σχολικής κοινότητας – μητέρες, γιαγιάδες, θείες και φίλες.

Οι συμμετέχοντες φόρεσαν λευκά ή ροζ μπλουζάκια, στηρίζοντας συμβολικά το μήνυμα της εκστρατείας: «Η πρόληψη σώζει ζωές!».

Δράσεις των μαθητών

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης διέθεσαν ροζ καρφιτσούλες έναντι 1€, με όλα τα έσοδα να διατέθηκαν στο «Άλμα Ζωής» – Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού. Όποιος επιθυμούσε προσέφερε και επιπλέον ποσό για τη στήριξη του σκοπού.

Παράλληλα, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης παρουσίασαν το τραγούδι «Ο Λουλουδόκοσμος», ενώ διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια του συλλόγου «Άλμα Ζωής», αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο του μαστού, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές.