Πάτρα: Εκδήλωση για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα & την Ισότιμη Συμμετοχή

Σε μια εποχή συνεχούς ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξης και αυτονομίας όλων των πολιτών.

Η εκδήλωση «Ψηφιακή Προσβασιμότητα & Ισότιμη Συμμετοχή», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, από τις 18:00 έως τις 20:00 στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα, συγκεντρώνει φορείς από τον τουρισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, την τεχνολογία και την Κοινωνία των Πολιτών για να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της ένταξης και της μείωσης των εμποδίων για μια ισότιμη συμμετοχή, μέσω των ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να εξεταστούν κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, προωθώντας συνθήκες αυτονομίας, ασφάλειας και άνεσης για όλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ψηφιακή προσβασιμότητα, ξεκινώντας με εισαγωγή στις βασικές αρχές και πρακτικές της, παρουσίαση παραδειγμάτων προσβάσιμων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ειδικούς από την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και τον αθλητισμό, καθώς και ένα διαδραστικό εργαστήριο, υπό την καθοδήγηση της Χρυσέλλας Λαγαρία, που αναδεικνύει βιωματικά τις δυσκολίες των μη προσβάσιμων ψηφιακών περιβαλλόντων και τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης.

Ομιλητές-τρες που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση:

• Απόστολος Ραφαηλίδης – Αναπληρωτής Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

• Δημήτρης Κανελλόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου Ήφαιστος, Συνιδρυτής & Διαχειριστής της Rebirth

• Έφη Δασκαλοπούλου – Co-founder & Head of Business Development, Prosvasis

• Ειρήνη Ιωαννίδου – Founder Vongrid, Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφορικής ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ

• Χρυσέλλα Λαγαρία – Co-Founder & CEO Κοιν.Σ.Επ Black Light

• Παναγιώτης Αντωνόπουλος – Co-Founder & ΙΤ Manager της InterMediaKT

Η συμμετοχή είναι δωρεάν & θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Εξασφαλίστε τη θέση σας εδώ: https://bit.ly/4hjeIOO