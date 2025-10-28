28η Οκτωβρίου: Οι ελληνικές ταινίες για το έπος του ‘40, την κατοχή και την αντίσταση

Οι ταινίες που φώναξαν «Όχι»

Με αφορμή την σημερινή επέτειο, ας θυμηθούμε τις δέκα καλύτερες ταινίες για εκείνες τις δύσκολες εποχές, που αναδεικνύουν το ταλέντο ορισμένων συντελεστών, πίσω και μπροστά από την κάμερα, κάποιες απ’ τις οποίες σπανίως βλέπουμε στην τηλεόραση. Ταινίες που βασίστηκαν σε ένα ιστορικό γεγονός και την ίδια ώρα υπηρέτησαν τις ανάγκες των θεατών – ταινίες με θάρρος και έρωτες, γέλια και κλάματα, υπερβολές και καλτ στιγμές. Όλα στοιχεία απαραίτητα για τη χαρά και το δράμα του λαού. Όλα απαραίτητα για τη διασκέδαση. Αν το «Gladiator» είχε… γεννηθεί στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου για τις ταινίες της 28ης Οκτωβρίου και όχι στο Χόλιγουντ του 2000, μάλλον η φράση «are you not entertained?» θα αντηχούσε σε κάθε ένα από αυτά τα φιλμ.

Ωστόσο, όπως κάποιοι έχουν για πάντα το Παρίσι, εμείς έχουμε το «ελάτε να τα πάρετε!» του Κώστα Πρέκα – κι έναν Χρήστο Πολίτη που ως παιδιά νομίζαμε ότι είναι όντως Γερμανός εξαιτίας αυτών των ταινιών. Είναι κακό αυτό; Όχι, μεταξύ μας είναι απαραίτητο στο κινηματογραφικό Έπος του ’40. Άλλωστε, όπως είχε πει κάποτε και ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ «το σινεμά είναι η πιο όμορφη απάτη του κόσμου». Στη δική μας περίπτωση, πέρα από όμορφη, είναι και αρκετά καλτ. Αυτές είναι, λοιπόν, οι ταινίες που μετέφεραν το «Όχι» στη μεγάλη οθόνη δείχνοντας σε όλο τους το μεγαλείο τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση και τον ερωτισμό των πρωταγωνιστών τους.

Υπολοχαγός Νατάσσα

Το έπος του Νίκου Φώσκολου με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η ταινία που είχε κόψει τα περισσότερα εισιτήρια στον ελληνικό κινηματογράφο έως το 1999 – έστω κι αν κυκλοφόρησε το 1970. Υπερπαραγωγή για τα ελληνικά δεδομένα, με γυρίσματα στο εξωτερικό, δράμα, έρωτα, πατριωτισμό.

Κοντσέρτο για πολυβόλα

Νίκος Φώσκολος και πάλι, αλλά εδώ μόνο στον ρόλο του σεναριογράφου. «Υπολοχαγός Νατάσσα» δεν ήταν αλλά η ταινία σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και με πρωταγωνιστές την Τζένη Καρέζη, τον Μάνο Κατράκη, τον Κώστα Καζάκο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη, σάρωσε στην εποχή της. Απέσπασε δύο κρατικά βραβεία από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (σκηνοθεσίας και ερμηνείας για τον Κώστα Καζάκο) και αποτέλεσε την έμπνευση για τη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» από τον Φώσκολο έξι χρόνια μετά. Άσε, που σε αυτό το φιλμ γεννήθηκε ο έρωτας ανάμεσα στη Καρέζη και στον Καζάκο. Are you not entertained?

28η Οκτωβρίου, ώρα 5:30

Ένα χωριό, ένας γάμος, η κήρυξη του πολέμου και αμέσως όλα αλλάζουν. Οι άντρες του χωριού φεύγουν για το μέτωπο και το γλέντι τελειώνει. Fast forward οι Γερμανοί μπαίνουν στο χωριό και ξεκινά η σκλαβιά, η βία και ο φόβος. Πολεμική ταινία σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη και παραγωγή του Τζέιμς Πάρις (αγαπημένου παραγωγού των Συνταγματαρχών), που γυρίστηκε στο χωριό Γαλάτιστα του Νομού Χαλκιδικής.και έκοψε συνολικά 321.543 εισιτήρια. Και μην ξεχνάμε τον ισπανό ηθοποιό Φερνάντο Σάντσο, στον ρόλο του έλληνα πατριώτη. Σε ταινίες για το 1821 κάνει τον Τούρκο.

ΟΧΙ

Με τέτοιο τίτλο θα ήταν μόνο ταινία για την 28η Οκτωβρίου. Πολεμική ταινία σε σκηνοθεσία Ντίμη Δαδήρα και σενάριο Αντώνη Δαυίδ και Σταμάτη Φιλιππούλη, με πρωταγωνιστές τον Κώστα Πρέκα, τη Βέρα Κρούσκα, τον Στέφανο Στρατηγό και τον Χρήστο Πολίτη. Έλαβε 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1969 και έκοψε 602.264 εισιτήρια εκείνη τη χρονιά. Και φυσικά η ταινία που ακούγεται το επικό «ελάτε να τα πάρετε» του Πρέκα.

Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, έρωτας, ηρωισμοί, αντίσταση. Μια ταινία σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, και σενάριο Λάκη Μιχαηλίδη και Ανθής Δημοπούλου, που το μόνο σίγουρο ήταν ότι θα γινόταν επιτυχία. Ωστόσο, τα fun facts εδώ είναι άλλα: 1. Σε αυτή την ταινία, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος και σεκάποιες σκηνές την αντικατέστησε η Μίτση Καρρά. 2. Η ταινία στην αρχή ονομαζόταν «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» και είχαν τυπωθεί και αφίσες με αυτό τον τίτλο. Όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τους κληρονόμους του Στράτη Μυριβήλη, ο οποίος είχε γράψει το μυθιστόρημα «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» και την τελευταία στιγμή άλλαξε ο τίτλος.

Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο

Μια ταινία – καλτ μόνο από τον τίτλο της. Η αντίσταση μιας παρέας νέων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον έρωτα μεταξύ μιας νοσοκόμας και ενός στρατιώτη (υπό την γερμανική Κατοχή. Έχοντας το μείγμα «πόλεμος, αντίσταση και έρωτας» δεν είναι τυχαίο που το φιλμ έκοψε 77.395 εισιτήρια το 1970.

Οι Γενναίοι του Βορρά

Πριν την επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου στο εξωτερικό, είχαμε τους «Γενναίους του Βορρά». Κι όμως το φιλμ σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη και σενάριο Γιώργου Λαζαρίδη και Αντώνη Δαυίδ, μια χαρά πορεία έκανε. Η ταινία είναι γνωστή στο εξωτερικό με τον αγγλικό τίτλο «The Brave Bunch», ενώ πολλοί από τους πρωταγωνιστές εμφανίζονται με ψευδώνυμα στα αγγλικά, όπως: John Miller (Γιάννης Βόγλης), Peter Funk (Πέτρος Φυσσούν), Mary Xenia (Ξένια Καλογεροπούλου) και πάει λέγοντας.