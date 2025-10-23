Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και τη Δευτέρα 27-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΛΤΣΕΤΑ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 – 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΑΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΑΝΔΡΕΑ ΧΟΡΜΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙ – ΦΡΑΝΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χηρ. ΔΗΜ.ΤΣΑΚΩΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 78}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΩΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΩ χήρα ΠΑΥΛ. ΠΑΡΙΑΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/10/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΝΑ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΤΩΝ 72
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
Κηδεύουμε την Παρασκευή 24-10-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΤΣΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ :ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΕΜΕΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΨΗ
ΕΤΩΝ: 87
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μιτόπολη Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία, Σωτηρία, Αναστάσιος, Κωνσταντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΥΛ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 85
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παύλος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεοδώρα & Δημήτριος Τζώρτζης,
Ευφροσύνη & Αθανάσιος Ράλλης,
Φίλιππος Αγγελακόπουλος,
Γεωργία & Βασίλειος Παντελής,
Νικόλαος Αγγελακόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :Γεώργιος, Κωνσταντίνα, Πανωραία, Παύλος, Νικόλαος, Δήμητρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
