Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και τη Δευτέρα 27-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΛΤΣΕΤΑ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 – 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΑΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΑΝΔΡΕΑ ΧΟΡΜΠΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΡΙ – ΦΡΑΝΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χηρ. ΔΗΜ.ΤΣΑΚΩΝΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 78}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΩΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΑΦΩ χήρα ΠΑΥΛ. ΠΑΡΙΑΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/10/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΝΑ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΤΩΝ 72

ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

Κηδεύουμε την Παρασκευή 24-10-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΤΣΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ :ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΕΜΕΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΨΗ

ΕΤΩΝ: 87

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μιτόπολη Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία, Σωτηρία, Αναστάσιος, Κωνσταντίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------------------