Η Δράση «Ψάχνουμε τον Κρυμμένο Πράσινο Θησαυρό-ErasmusDays 2025» Ολοκληρώθηκε ή Μήπως Όχι;

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της «Ψάχνουμε τον Κρυμμένο Πράσινο Θησαυρό-ErasmusDays 2025», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των Ημερών Erasmus+ 2025. Η δράση, εμπνευσμένη από τον κανόνα 3-30-300 της Στρατηγικής Βιοποικιλότητας 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αγκαλιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα και βρήκε τεράστια απήχηση στους πολίτες.

Συμμετοχή που Ξεπέρασε τα Όρια:

Εκατοντάδες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όλης της χώρας συμμετείχαν με ενθουσιασμό, φιλοτεχνώντας μοναδικές γλάστρες και γλαστράκια. Η πρωτοβουλία, που ενθάρρυνε την εξωστρέφεια και το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία, υποστηρίχθηκε ενεργά και από τους/τις Προωθητές/τριες Erasmus+ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, αναδεικνύοντας τη δύναμη της πανελλαδικής συνεργασίας.

Δημιουργικότητα και Σημαντικό Παιδαγωγικό Έργο:

Οι γλαστροδημιουργίες των μαθητριών/τών όλων των τύπων και βαθμίδων – Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Σχολεία Ειδικής Αγωγής – εξέπληξαν ευχάριστα με τη φαντασία, την καλαισθησία και τη φυσική ομορφιά που μετέδιδαν. Οι δημιουργικοί εκπαιδευτικοί με όραμα βρέθηκαν δίπλα στους/στις μαθητές/τριες τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντικούς μαθησιακούς στόχους, όπως η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, η χρήση ψηφιακών εργαλείων (π.χ. δημιουργία και ενσωμάτωση QR codes στις γλαστροδημιουργίες), η προσφορά και ο εθελοντισμός. Οι αξίες αυτές βρίσκονταν και στο επίκεντρο του εορτασμού των ErasmusDays για το έτος 2025.

Το Κυνήγι του Πράσινου Θησαυρού:

Η δράση λειτούργησε ως ένα ευχάριστο «κυνήγι θησαυρού», καθώς οι μαθήτριες/ές δημιούργησαν πολλούς ευφάνταστους γρίφους για την εύρεση των κρυμμένων γλαστρών. Οι γλάστρες αφήνονταν σε σημεία όπου υπήρχε ανάγκη για πράσινο ή σε κεντρικά σημεία πόλεων και χωριών, ώστε να τις πάρει, χωρίς κριτήρια ή αντίτιμο, όποιος συμπολίτης το επιθυμούσε. Οι πολίτες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας βρήκαν μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αναζητώντας τον «Κρυμμένο Πράσινο Θησαυρό».

Ένα Ταξίδι Γνώσης και Κοινωνικής Προσφοράς:

Η αναγνώριση της σημασίας της δράσης εκφράστηκε μέσα από πλήθος αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπου οι «γλαστροκυνηγοί» δήλωναν δημόσια «Τη βρήκα-Ευχαριστώ!», καθώς και μέσω ευχαριστηρίων στις ιστοσελίδες των σχολείων. Η χρήση των social media αφορούσε αποκλειστικά ενήλικες, και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της αξιοποίησής τους στους/στις μαθητές/τριες ως ισχυρού εργαλείου κοινωνικής προσφοράς και εκπαίδευσης, σε αντίθεση με τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης τους από ανήλικους και ενήλικες. Η σημαντικότητα αυτής της δημόσιας έκφρασης δεν περιοριζόταν στο να λαβουν οι μαθητές δημόσιο ευχαριστώ για την προσφορά τους αλλά στη γενικότερη δημόσια έκφραση του “ευχαριστώ” σε έναν άγνωστο συμπολίτη μας-συνάνθρωπό μας ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού στη στάση του και σε αυτό που πρεσβεύει λειτουργώντας ως πρότυπο για όλους μας.

Σκανάροντας το QR code κάθε γλαστροδημιουργίας, οι πολίτες είχαν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της δράσης, αλλά και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων. Με αυτόν τον τρόπο, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα σπουδαία αποτελέσματα που φέρνει το πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και τις διακρίσεις και τα επιτεύγματα από εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται καθημερινά στα σχολεία μας.

Πράσινα Μηνύματα Παντού:

Γλαστροδημιουργίες της δράσης «Ψάχνουμε τον Κρυμμένο Πράσινο Θησαυρό» είδαμε σε πιθανά και απίθανα μέρη: σε παγκάκια, πάρκα, πλατείες, νοσοκομεία, δημαρχεία, προαύλια σχολείων, δρόμους, πεζούλια, κολώνες, καράβια, γραφεία, εξώπορτες, μαγαζιά, πισίνες ξενοδοχείων, σούπερμάρκετ, κοντά σε αγάλματα και μνημεία, σαλόνια, μπαλκόνια, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στην Μεσσήνη, στο Γύθειο, στα Τρίκαλα, στον Πύργο, στην Αθήνα, στην Αμφιλοχία, στην Κόρινθο, σε μεγάλες πόλεις, σε μικρά χωριά και πολλά άλλα σημεία, μεταφέροντας θετικά μηνύματα από τους/τις μαθητές/τριες, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς τους και τους πολίτες που αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να παίξουν.

Οι γλάστρες ήταν ζωφραφισμένες με χρώματα και υπέροχα λουλούδια ενώ υπήρξαν και πολλές γλαστροδημιουργίες που δημιουργήθηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μπότες, παλιά παπούτσια, παλιά τηγάνια, παλιά μπουκάλια, παλιά καπέλα, παλιές κούπες, παλιές ηλεκτρονικές συσκευές εκτινάζοντας τη δημιουργικότητα στα ύψη!!

Θετικός Αντίκτυπος και Μέλλον:

Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε θερμά από όλους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που, ενώ η δράση ολοκληρώθηκε τυπικά, καθώς διοργανώθηκε αποκλειστικά για τις ErasmusDays (13-18 Οκτωβρίου 2025), ακόμα και αρκετές ημέρες μετά, οι γλαστροδημιουργίες συνεχίζουν να ταξιδεύουν, βρίσκοντας νέες θέσεις και νέους φίλους, διαδίδοντας το μήνυμα της προσφοράς. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι οι «γλαστροδημιουργοί» και «γλαστροκυνηγοί» πολλαπλασιάστηκαν και συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Με τόσα θετικά μηνύματα, είναι πιθανό στις επόμενες ErasmusDays 2026 να συνεχιστεί το παιχνίδι μας με ανανεωμένο ενθουσιασμό!

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι υποστηρικτικές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ευχαριστούν θερμά όλους/ες τους συμμετέχοντες/χουσες για την εμνπευσμένη συμμετοχή και την επιτυχία της δράσης.