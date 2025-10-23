Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ζάκυνθος: Εντοπισμός και διάσωση 63 αλλοδαπών δυτικά του νησιού

Ζάκυνθος: Εντοπισμός και διάσωση 63 αλλο...

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν κοντά στην περιοχή και ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές αρχές.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 63 αλλοδαπών επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, που βρισκόταν κοντά στην περιοχή και ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και υπό την καθοδήγηση του ΕΚΣΕΔ  μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Ειδήσεις Τώρα

Αναπάντητα ερωτήματα και παραλείψεις μετά τον θάνατο της 16χρονης από αλκοόλ

Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε βρέφος ενός μηνός

Facebook και Instagram απολύουν 600 εργαζόμενους στο τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζάκυνθος

Ειδήσεις