Το Νέο Μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας: Μεταρρύθμιση ή Ανακύκλωση της Αδικίας;

Η συζήτηση για το νέο ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας δεν μπορεί να μείνει μόνο στους αριθμούς. Αφορά ανθρώπους που υπηρετούν με συνέπεια, ευθύνη και κίνδυνο και περιμένουν από την Πολιτεία να δείξει σεβασμό και δικαιοσύνη, όχι απλώς λογιστική προσέγγιση.

Η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο πλαίσιο ως ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για αποσπασματική διόρθωση, χωρίς τομές, χωρίς όραμα και χωρίς πραγματική αποκατάσταση των αδικιών που σωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Μια μεταρρύθμιση περισσότερο επικοινωνιακή παρά ουσιαστική, που δεν αγγίζει τη ρίζα των προβλημάτων.

Παρά τις σαφείς αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναγνώρισαν την ανάγκη δίκαιης και αναλογικής αμοιβής των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, το νέο μισθολόγιο δεν ενσωματώνει τις συνταγματικές αρχές που έχουν ήδη κριθεί δεσμευτικές για την Πολιτεία.

Η παράλειψη αυτή δεν είναι τυπική, είναι πολιτική και θεσμική. Ο σεβασμός στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι πράξη θεσμικής σοβαρότητας και δείγμα κράτους δικαίου.

Η ασφάλεια του πολίτη δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα σύστημα που αφήνει ανασφάλεια στους ανθρώπους που την υπηρετούν. Η Πολιτεία δεν μπορεί να ζητά αποτελέσματα όταν η ίδια δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή.

Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί συνεχίζουν να σηκώνουν το βάρος χωρίς πραγματική αναγνώριση του κινδύνου και της ευθύνης που αναλαμβάνουν. Με τις πενιχρές αυξήσεις που προβλέπει, το νέο μισθολόγιο ουσιαστικά συντηρεί τη φτωχοποίηση του χαμηλόβαθμου προσωπικού και διευρύνει την ανισότητα μέσα στα Σώματα.

Το νέο μισθολόγιο διαιρεί αντί να ενώνει. Δημιουργεί μισθούς πολλών ταχυτήτων, όπου λίγοι ωφελούνται δυσανάλογα, ενώ οι περισσότεροι παραμένουν στάσιμοι.

Η μη αναγνώριση προσόντων, εμπειρίας και επικινδυνότητας, η στασιμότητα στις κατηγορίες και η προσωπική διαφορά που παγώνει τις αυξήσεις δείχνουν πως το νέο μισθολόγιο δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων.

Η κυβέρνηση διορθώνει τη μία αδικία δημιουργώντας μια νέα, και αυτό δεν μπορεί να ονομάζεται πολιτική δικαιοσύνης.

Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται με υπευθυνότητα και σαφήνεια. Αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού, αλλά επισημαίνει ότι χωρίς ουσιαστικές διορθώσεις το νέο μισθολόγιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως πραγματική μεταρρύθμιση.

Η θέση μας είναι καθαρή: επιζητούμε ένα σύστημα μισθολογικής δικαιοσύνης που θα συνδέεται με την επικινδυνότητα, την εμπειρία και την ευθύνη κάθε στελέχους. Η στήριξη των Σωμάτων Ασφαλείας δεν είναι προνόμιο, είναι προϋπόθεση για τη σταθερότητα και τη συνοχή της κοινωνίας.

Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και θεσμικής συνέπειας. Αυτό το χρέος οφείλουμε να το υπηρετούμε με σοβαρότητα, διαφάνεια και σεβασμό απέναντι σε εκείνους που κρατούν όρθια την ασφάλεια της χώρας, θεμέλιο της ελευθερίας και της καθημερινής μας ζωής.