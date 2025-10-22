Χορήγηση εξοπλισμού από την Π.Ε. Αχαΐας στις Εθελοντικές Οργανώνεις Πολιτικής Προστασίας

Την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη ξηρασίας και ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στον πολυχώρο «Μηχανουργείο».



Ο Αντιπεριφερειάρχης, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, αφού συνεχάρη όλα τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας για την ανιδιοτελή προσφορά τους στον συνάνθρωπο και τον τόπο, παραχώρησε απαραίτητο εξοπλισμό ενισχύοντας το λειτούργημα που επιτελούν σε κάθε κρίσιμο συμβάν.

«Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε τον καλύτερο συντονισμό σε περιόδους κρίσεων, την αποτελεσματική συνεργασία, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη. Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και τη θωράκιση της εκάστοτε περιοχής από τις φυσικές καταστροφές. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη διότι το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν…», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του καθηγητή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών Αθανάσιου Αργυρίου, ο οποίος εξήγησε πως τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση των επιπτώσεων από φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι σεισμοί.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων επισήμαναν την ανάγκη για συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναφέροντας ότι η τεχνολογία είναι σύμμαχος στη διαχείριση κρίσεων.



Να αναφερθεί ότι ο εξοπλισμός που δόθηκε, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Germ of life», ήταν ένα επαγγελματικό σακίδιο, που περιείχε κράνος, τηλεβόα, γάντια, φάρο κι άλλα χρήσιμα εργαλεία.