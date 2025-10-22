Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις»

Η Άβα Γαλανοπούλου επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι και μίλησε για την επιστροφή της στην κάμερα του Happy Day και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Αρχικά, η Άβα Γαλανοπούλου είπε: «Επέστρεψα στο θέατρο, αλλά και η επιστροφή της γηραιάς κυρίας. Καλό είναι αν σας έχω λείψει, για να μη βαριέται και ο κόσμος. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις στην τηλεόραση. Άλλο κι αυτό. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα αρνητικά τους».

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν μου είχε λείψει το θέατρο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο σχετικά. Τι να πάει να πει του θεάτρου ή της τηλεόρασης. Άμα είναι ωραία η δουλειά πας. Στο Χόλυγουντ δε λένε τέτοια. Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις. Θέλω να με διορθώσω».