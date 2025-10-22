Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις»

Τι είπε η ηθοποιός
Η Άβα Γαλανοπούλου επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι και μίλησε για την επιστροφή της στην κάμερα του Happy Day και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.
Αρχικά, η Άβα Γαλανοπούλου είπε: «Επέστρεψα στο θέατρο, αλλά και η επιστροφή της γηραιάς κυρίας. Καλό είναι αν σας έχω λείψει, για να μη βαριέται και ο κόσμος. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις στην τηλεόραση. Άλλο κι αυτό. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα αρνητικά τους».
Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν μου είχε λείψει το θέατρο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο σχετικά. Τι να πάει να πει του θεάτρου ή της τηλεόρασης. Άμα είναι ωραία η δουλειά πας. Στο Χόλυγουντ δε λένε τέτοια. Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις. Θέλω να με διορθώσω».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr