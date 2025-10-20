Επιστολή Τουλγαρίδη σε Υπουργούς

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης, απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον Υπουργό και την Υφυπουργό Εσωτερικών, στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιστολή, με θέμα την «άδικη αντιμετώπιση των Δημοτικών κοινωνικών δομών, έναντι της κατάφωρης ενίσχυσης των αντίστοιχων ιδιωτικών, με την εφαρμογή της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι υπουργοί,

Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π), ως φορέας λειτουργίας Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ καταθέτει την παρούσα διαμαρτυρία και αίτηση αποκατάστασης της αδικίας εις βάρος των Δημοτικών δομών με την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τις δομές Α1 και Α2, καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης των voucher της περιόδου 2025–2026.

Με βάση τις:

· υπ’ αριθμ. 47217 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3418/Α/20-05-2023),

· υπ’ αριθμ. 99310 ΕΞ 2024 (ΦΕΚ 4056/Β/10-07-2024),

· υπ’ αριθμ. 134947 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ 4127/Β/29-07-2025),

στο άρθρο 5 καθορίζονται οι κατηγορίες δομών και τα ηλικιακά όρια φιλοξενίας:

· Α1: βρέφη 6–30 μηνών,

· Α2: νήπια 2,5–4 ετών.

Α. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, υπάρχει η ειδική ρύθμιση ότι μόνο στις Ιδιωτικές δομές Α2 δύνανται να εγγράφονται προνήπια που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως την 31-12-2025 (α’ κύκλος) και έως την 31-12-2026 (β’ κύκλος). Αποτέλεσμα αυτής είναι η συρρίκνωση και μείωση των Δημοτικών τμημάτων και δομών, αφού ενώ διαθέτουν πολλές κενές θέσεις νηπίων, δεν δύνανται να εγγράψουν βρέφη, που έχουν voucher, ως νήπια, που βέβαια αποτελεί και αντιπαιδαγωγική μεταχείριση, ενώ οι Ιδιωτικές δομές επιτρέπεται να τα εγγράψουν και να καρπωθούν εκείνες τα voucher, εις βάρος των Δημοτικών δομών.

Από την παραπάνω ειδική ρύθμιση προκύπτουν τα εξής σοβαρά ζητήματα:

1. Αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος των Δημοσίων και Δημοτικών δομών (Α2), καθώς πολλά βρέφη που δεν γίνονται δεκτά στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς λόγω περιορισμένων θέσεων στα βρεφικά τμήματα – παρότι υπάρχουν κενές θέσεις στα νηπιακά τμήματα – καταλήγουν να απευθύνονται και να εγγράφονται σε Ιδιωτικούς Σταθμούς.

2. Αποκλειστική εφαρμογή στις Ιδιωτικές δομές Α2, γεγονός που δημιουργεί άνιση μεταχείριση.

3. Πιθανή αντίθεση με τις ισχύουσες ΚΥΑ και το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν με σαφήνεια τα ηλικιακά όρια φιλοξενίας.

Β. Επιπλέον, σύμφωνα με τα Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α’ 141/28-9-2017 και ΦΕΚ 1157/Β/04-04-2017) διαφοροποιούνται σημαντικά οι προϋποθέσεις στελέχωσης με παιδαγωγούς ανά τμήμα, εις βάρος των Δημοτικών Σταθμών:

Βρεφικά τμήματα (Α1):

o Δημοτικοί Σταθμοί: 2 παιδαγωγοί + 1 βοηθός βρεφοκόμου ανά 12 βρέφη.

o Ιδιωτικοί Σταθμοί: 1 βρεφοκόμος ανά 8 βρέφη (+1 βοηθός την περίπτωση που ο αριθμός φιλοξενούμενων βρεφών υπερβαίνει κατά 4 βρέφη δηλαδή στα 12 βρέφη).

Νηπιακά τμήματα (Α2):

o Δημοτικοί Σταθμοί: 1 παιδαγωγός + 1 βοηθός ανά 25 νήπια.

o Ιδιωτικοί Σταθμοί: 1 νηπιαγωγός ανά 25 νήπια (+1 βοηθός αν υπερβούν κατά +10 νήπια δηλ. 35 αντί για 25)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Δημοτικοί Σταθμοί υποχρεούνται να απασχολούν περισσότερους εκπαιδευτικούς για τον ίδιο αριθμό παιδιών, σε σχέση με τις ιδιωτικές δομές. Επιπλέον συνιστά άδικη παιδαγωγικά μεταχείριση των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδιωτικούς σταθμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε:

ü Άμεσα να αρθούν αυτές οι προκλητικές ρυθμίσεις υπέρ των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Ισότιμη μεταχείριση των Δημοτικών Σταθμών με τους Ιδιωτικούς Σταθμούς, όσον αφορά στην δυνατότητα εγγραφής βρεφών και νηπίων.Να σταματήσει αυτή η μεροληπτική τους πριμοδότηση!

ü Επανεξέταση των όρων στελέχωσης σχετικά με την αναλογία παιδαγωγών ανά τμήμα βρεφών και νηπίων, ώστε να εξασφαλιστεί ίση και δίκαιη αντιμετώπιση Δημοσίων/Δημοτικών και Ιδιωτικών Σταθμών, με γνώμονα την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση των παιδιών.

Γνωρίζετε ότι χιλιάδες παιδιά έμειναν και φέτος εκτός Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ.

Ζητούμε για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των παιδιών μας, ώστε να μην μένει κανένα παιδί εκτός αυτών των κοινωνικών δομών, ούτε να αναγκάζονται τα νέα ζευγάρια να πληρώνουν κάθε χρόνο περισσότερα για να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Ιδιωτικές δομές, να γίνει κεντρικός κρατικός σχεδιασμός, με προγραμματισμό δημιουργίας όλων των απαραίτητων δομών με:

· Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων, σε αυτές τις δομές, ώστε να λειτουργούν χωρίς προγράμματα.

· Προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

· Μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων και των εργαζομένων στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Αναμένουμε την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, διαφορετικά θα φέρετε κι εσείς την ευθύνη για το κλείσιμο Δημοτικών κοινωνικών δομών, την συνεχιζόμενη οικονομική αφαίμαξη των νέων ζευγαριών και τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από αυτές τις κοινωνικές δομές.

Γνωρίζουμε ότι πολλά κονδύλια είναι αδιάθετα και χιλιάδες παιδιά εκτός κοινωνικών δομών και θεωρούμε απαραίτητο να δοθεί εκ νέου δυνατότητα στους γονείς να υποβάλλουν αιτήσεις για voucher».

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλου του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).