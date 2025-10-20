Με καθαρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία

«Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν και συνέχισε:

«Όλοι φοβούνται το εξής: «Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει την εξουσία μου;». Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα… Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στην εξουσία. Εγώ πιστεύω ο ίδιος το επιθυμεί αυτό» κατέληξε ο Τούρκος Υπουργός.

Δεν είναι γνωστό από που ο Τούρκος Υπουργός έχει σχηματίσει την πεποίθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να λύσει τα προβλήματα στο Αιγαίο με τον τρόπο του Φιντάν. Η δε απάντηση Γεραπετρίτη (Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο) κάθε άλλο παρά διαλύει τις ανησυχίες.

Στο μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τόσο στις επί μέρους επαφές του όσο και στην ομιλία του ήταν σαφής. «Δεν μπορεί μια χώρα όπως η Τουρκία, που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου, έστω και να συζητά ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE» υποστήριξε με σταθερότητα για να προσθέσει ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με άλλους όρους ο ρωσικός αναθεωρητισμός σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Γι’ αυτό και είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας».

Η ελληνική κυβέρνηση θέτει ως όρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE την άρση του Casus Belli της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ διατυπώνει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Οι Ελληνικές αντιρρήσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, σχετίζονται με το σύνολο των ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων και όχι με μια επί μέρους λεπτομέρεια που μάλιστα με την ίδια ευκολία που μπορεί να αποσυρθεί, μπορεί και να επανέλθει.

Οι Ελληνοτουρκικές διαφορές έχουν μακρά προϊστορία. Ωστόσο στο σύγχρονο τοπίο όπου όλες οι σταθερές της διεθνούς τάξης έχουν ανατραπεί, τα «ήρεμα νερά» του κ. Μητσοτάκη εύκολα μπορούν να μας παγιδεύσουν σε υπονόμευση πάγιων συμφερόντων.

Οι σαφείς θέσεις του ΠΑΣΟΚ παρέχουν μια ασφαλή πορεία και σίγουρα δεν στρώνουν το χαλί στον Ερντογάν για τις Βρυξέλλες.