Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21-10-2025

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΕΤΩΝ:75
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 20-10-2025 και ώρα 11.00π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Παναγιώτα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΥΔΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 98)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
---------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΣΩΤΗΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (ΕΤΩΝ 95)
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20/10/2025 & ώρα 4 μ.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Αναστάσιος & Ανδριάνα Κωνσταντινίδη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Μανώλης, Παγώνα,
Σωτηρία, Σπυριδούλα, Χριστίνα
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΛΑΔΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΑΘ.
ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΈΛΛΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ.
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 20-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΗΡΏ ΛΑΖΑΡΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΧΑΡΊΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΉΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΈΛΛΗ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ « Η ΦΛΟΓΑ »
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΙΝΕΙΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΠΥΡΙΔ. ΒΑΛΙΑΝΟ }
~• ΕΤΩΝ 62 •~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
8ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ)
---
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr