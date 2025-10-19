Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21-10-2025

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Την πολυαγαπημένη μας

από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 20-10-2025 και ώρα 11.00π.μ.

Τον αγαπημένο μας

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΣΩΤΗΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΙΣΤΟΦ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (ΕΤΩΝ 95)

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20/10/2025 & ώρα 4 μ.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Αναστάσιος & Ανδριάνα Κωνσταντινίδη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

Μανώλης, Παγώνα,

Σωτηρία, Σπυριδούλα, Χριστίνα

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΛΑΔΗ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΑΘ.

ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΈΛΛΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ.

ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 20-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΗΡΏ ΛΑΖΑΡΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΧΑΡΊΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΉΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΈΛΛΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ « Η ΦΛΟΓΑ »

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------



ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΙΝΕΙΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------