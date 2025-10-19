Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

 

Τον αγαπημένο μας   

ΣΑΧΙΝΙΔΗ   ΓΕΩΡΓΙΟ

 ΕΤΩΝ:75

 

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 20-10-2025 και ώρα  11.00π.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Παναγιώτα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

 ---

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΥΔΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------

 

ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 98)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ  ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΣΩΤΗΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (ΕΤΩΝ 95)

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20/10/2025 & ώρα 4 μ.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Αναστάσιος & Ανδριάνα Κωνσταντινίδη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Μανώλης, Παγώνα,
Σωτηρία, Σπυριδούλα, Χριστίνα

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΛΑΔΗ
 ΕΤΩΝ  95

Κηδεύουμε  την Δευτέρα  20-10-2025  & ώρα  1 μ. μ.   από  τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ    ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ   ΜΑΣ   

 ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΧΗΡΑ  ΑΘ.   

ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ

ΕΤΩΝ  95

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ  ΤΗ     ΔΕΥΤΕΡΑ    20 -  10 - 2025   &   ΩΡΑ   4.00   Μ.Μ  ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΑΓΙΩΝ  ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  3.30  Μ.Μ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  &  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ 

ΕΥΓΕΝΙΑ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ


ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ  , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  , ΣΤΑΥΡΟΣ  , ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 
 ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ      ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  


* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΈΛΛΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ.
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 20-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΗΡΏ ΛΑΖΑΡΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΧΑΡΊΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΉΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΈΛΛΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

-----------------

 ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ 

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ « Η ΦΛΟΓΑ » 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

--------------------

 
ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ 

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΙΝΕΙΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, 
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


{ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΠΥΡΙΔ. ΒΑΛΙΑΝΟ } 

~• ΕΤΩΝ 62 •~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

8ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382   (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ) 

---

