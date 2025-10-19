Eλαιόλαδο: Επιστροφή σε κανονικές τιμές

Σε φυσιολογικά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η φετινή παραγωγή στο ελαιόλαδο, φέρνοντας μετά από δύο δύσκολες χρονιές για την ελαιοκομία, η οποία σημαδεύτηκε από απώλειες στις παραγωγές, υψηλές τιμές στο ράφι, μείωση της κατανάλωσης, ισορροπία στην αγορά.

Με εξαίρεση την Τυνησία, σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, η φετινή παραγωγή αναμένεται να είναι σταθερή φτάνοντας σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου τους 2 εκατ. τόνους, με την Ισπανία να φλερτάρει τους 1,4 εκατ. τόνους και την Ιταλία να ανακάμπτει στους 300.000 τόνους. Στην Ελλάδα, η παραγωγή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 200.000 και 250.000 τόνων, ποσότητα που χαρακτηρίζεται «καλή» σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Η αγορά παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη καθώς οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για μια καλή παραγωγή την ελαιοκομική περίοδο 2025 – 26 και ανάκαμψη της κατανάλωσης.

«Είναι μια χρονιά με φυσιολογική παραγωγή», τονίζει στον ΟΤ ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου. Όπως εξηγεί, η αγορά φαίνεται να έχει επανέλθει σε μια ισορροπημένη κατάσταση, μετά τις δύο ιστορικά χαμηλές παραγωγές (2022-2023 και 2023-2024), που οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών.

Σε πολλές περιοχές της χώρας, τα πρώτα ελαιοτριβεία έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν «δειλά», με μικρές ποσότητες. Η μαζική συγκομιδή όμως αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, όπως κάθε χρόνο.

Πού θα κυμανθούν οι τιμές

Οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, που είχαν φτάσει ακόμη και τα 10 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό πριν δύο ελαιοκομικές σεζόν, λόγω της ιστορικά χαμηλής παραγωγής, αναμένεται φέτος να κινηθούν στα σημερινά επίπεδα, μεταξύ 4 και 5 ευρώ το κιλό. Αυτό μεταφράζεται σε λιανική τιμή 7 έως 8 ευρώ.

«Πρόκειται για μια τιμή που επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράσει, αλλά και στον παραγωγό να καλύψει το κόστος καλλιέργειας, να του μείνει εισόδημα και να μπορεί να συνεχίσει να καλλιεργεί», επισημαίνει ο κ. Γιαννούλης.

Η σταθεροποίηση των τιμών θεωρείται θετική εξέλιξη όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Οι ακραίες αυξήσεις των προηγούμενων ετών, αν και πρόσκαιρα ωφέλησαν κάποιους παραγωγούς, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην κατανάλωση, οδηγώντας πολλούς πολίτες σε μείωση ή υποκατάσταση του ελαιολάδου.

Ο καθοριστικός παράγοντας για το ελαιόλαδο

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία του κλάδου είναι, όπως πάντα, οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες δείχνουν ευνοϊκές, με τις φθινοπωρινές βροχές να είναι ευεργετικές, ενώ ο χειμώνας φαίνεται να ξεκινά με φυσιολογικές θερμοκρασίες.

«Εάν είμαστε τυχεροί και έχουμε καλές καιρικές συνθήκες για το δέντρο θα δούμε την αγορά να κινείται ήρεμα και σταθερά», επισημαίνει στον ΟΤ ο κ. Γιαννούλης, εξηγώντας ότι «αν δούμε έναν χειμώνα με υψηλές θερμοκρασίες ή εκτεταμένη ανομβρία αυτό θα επηρεάσει άμεσα τις εκτιμήσεις για την επόμενη ελαιοκομική χρονιά. Η αγορά έτσι λειτουργεί και αν προβλέψει ότι θα έρθει μια μειωμένη παραγωγή, τότε οι τιμές θα ανέβουν. Απ’ ότι όμως φαίνεται βρισκόμαστε σε μια ομαλή κατάσταση και έχουν αναπληρωθεί τα κενά που είχαν δημιουργήσει οι δύο χαμηλές ιστορικά παραγωγές των προηγούμενων ετών».







