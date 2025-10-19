ΗΠΑ: «Δημοκρατία, όχι δικτατορία» - Διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ

7 εκατομμύρια Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν αυταρχικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ

Διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν χθες, Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης - ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες), για να καταγγείλουν τις αυταρχικές, σύμφωνα με το κίνημα αυτό, πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη» Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ό,τι σε προηγούμενη κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο. Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία». Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, περίπου 100.000 διαδηλωτές είχαν κατέβει στις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν σε όλη την πόλη. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι δεν σημειώθηκαν ταραχές και δεν έγιναν συλλήψεις.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: 7 million people took part in NO KINGS protests across 2,700+ U.S. cities TODAY. <br><br>The tides are turning. <a href="https://t.co/La6Dx4xR3U">pic.twitter.com/La6Dx4xR3U</a></p>— Brian Krassenstein (@krassenstein) <a href="https://twitter.com/krassenstein/status/1979689137805656211?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2025</a></blockquote>

Εθελοντής δήλωσε σε δημοσιογράφο του dpa ότι στην Τάιμς Σκουέρ το πλήθος είχε καλύψει όλο τον δρόμο προς τα νότια ως τη Γιούνιον Σκουέρ –απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. «Φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να φύγει από την εξουσία», είπε, εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία», ο Ντάνιελ Γουντ, ένας Νεοϋρκέζος συνταξιούχος που μετείχε στο πλήθος που διαδήλωνε στο Μανχάταν, λέγοντας επίσης ότι έχει θυμώσει πολύ με τους υποστηρικτές του προέδρου που τον κατηγόρησαν, όπως και τους άλλους διαδηλωτές, ότι προωθεί «το μίσος για την Αμερική». «Είναι ακριβώς το αντίθετο! Υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής, η οποία θεμελιώθηκε ενάντια στο να έχει βασιλιά, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης», τόνισε. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπως και στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is AMAZING!<br><br>Nothing but No Kings Day patriotic protesters as far as the eye can see in Washington DC, marching peacefully.<br><br>This is what patriotism looks like!<br>WE LOVE AMERICA!!!<a href="https://t.co/rolNrA0fN2">pic.twitter.com/rolNrA0fN2</a></p>— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) <a href="https://twitter.com/mmpadellan/status/1979598648691573217?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2025</a></blockquote>