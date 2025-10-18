Φοινικούντα: Στην Ανακρίτρια την Κυριακή οι δύο 22χρονοι- "Τα ρίχνουν" ο ένας στον άλλον- Ερωτήματα και μαραθώνιες καταθέσεις

Οι Αρχές εστιάζουν στα τηλεφωνήματα που πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς αυτά ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το πρωί της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι.

Οι δύο νεαροί, που κρατούνται σε διαφορετικά κελιά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη, ρίχνοντας ο ένας στον άλλο την κατηγορία για το ποιος εισέβαλε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Και οι δύο αρνούνται ότι είναι ο εκτελεστής.

Ωστόσο, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ υπέδειξε έναν από τους δύο ως τον άνθρωπο που τράβηξε τη σκανδάλη. Ο ίδιος, που είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, κατέθεσε στην ανακρίτρια επί 6,5 ώρες την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, μαζί με τη σύντροφό του. Ο νεαρός ήταν παρών στο περιστατικό και επέζησε από καθαρή τύχη, παρότι δέχθηκε πυροβολισμούς. Η σύντροφός του είχε φύγει από τη ρεσεψιόν μόλις έξι λεπτά πριν από την επίθεση και έδωσε επίσης κατάθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως, έδωσε η ανακρίτρια σε ένα τηλεφώνημα μυστήριο. Ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, από το κινητό της συντρόφου του ανιψιού προς τον εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού.

Η ανακρίτρια στάθηκε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Τυχαίο τηλεφώνημα ή κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ;

Σήμερα, ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού κατέθεσε στις Αρχές. Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Ήδη οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή για τη λήψη των αποτελεσμάτων της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, τα αποτελέσματα των οποίων -μαζί με την αναλυτική έκθεση του βιντεοληπτικού υλικού- θα δοθούν απευθείας στην Ανακρίτρια Καλαμάτας.

Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα

Ποιος τελικά πάτησε τη σκανδάλη; Ποιος ήθελε την περιουσία του 68χρονου;

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση στα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου διαπιστώνεται, όπως αναφέρει το MEGA, πως δεν έχει βρεθεί πυρίτιδα, κάτι που σημαίνει πως είτε δεν είναι αυτός που πυροβόλησε, είτε είχε φροντίσει να πλύνει τα ρούχα του.