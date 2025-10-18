Back to Top
Πάτρα: Τρέιλερ λύθηκε από αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Τρέιλερ λύθηκε από αυτοκίνητο και...

Ατύχημα στην οδό Καλαβρύτων

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καλαβρύτων, όταν τρέιλερ που ρυμουλκούσε Ι.Χ. όχημα αποκολλήθηκε εν κινήσει και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ένα δίκυκλο.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το τρέιλερ φέρεται να έφυγε από τον έλεγχο λόγω προβλήματος στη σύνδεση με το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να κυλήσει ανεξέλεγκτα στο δρόμο.

