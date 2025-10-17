Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στις εργασίες της 71ης Ετήσιας Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ

Στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων, βρέθηκε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας, για να συμμετάσχει στις εργασίες της 71ης Ετήσιας Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολομέλειας επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα που καθορίζουν το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας, όπως ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας και οι προοπτικές μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, οι σχέσεις ΝΑΤΟ – Ρωσίας, καθώς και οι γεωοικονομικές προκλήσεις και η ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, τις ψηφιακές απειλές, τις νέες τεχνολογίες και το διάστημα, καθώς και οι προκλήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Λευκορωσία.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών της Συνόδου ήταν ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Robert Golob, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Danijel Krivec και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte.

Ο κ. Κατσανιώτης, με τη συμμετοχή του στις εργασίες της Συνέλευσης, υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού παρουσίας της Ελλάδας στους διεθνείς θεσμούς και της συμβολής της χώρας μας στην ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.