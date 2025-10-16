Η MPDO Χορηγός στο 1ο Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας

Η MPDO είναι Χάλκινος Χορηγός στο 1ο Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, 18 Οκτωβρίου 2025): μια ουσιαστική ευκαιρία στήριξης και ενεργής συμμετοχής στο οικοσύστημα του αθλητισμού & και του υγιεινού τρόπου ζωής. Ως σύγχρονη εταιρεία συμβούλων διοίκησης, με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές και χρηματοδοτικές λύσεις και σε στρατηγικό/λειτουργικό μετασχηματισμό, η MPDOβοηθά επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναβαθμίζουν τις λειτουργίες τους, να ενισχύουν τη βιωσιμότητα και να πετυχαίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πέραν της στήριξης στην πρωτοβουλία, η MPDO θα συμμετάσχει στο Fitness Meeting με την παρουσίαση «Εκσυγχρονισμός Γυμναστηρίων & Ευκαιρίες Χρηματοδότησης», με ομιλήτρια την Αντελάιντα Τόσκα, Funding Advisor της εταιρείας, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 13:15, στην Αγορά Αργύρη (Πάτρα). Στο πλαίσιο της εισήγησης θα παρουσιαστούν ενεργές ευκαιρίες χρηματοδότησης για γυμναστήρια και επιχειρήσεις άθλησης και ευεξίας καθώς και η Δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027». Η Δράση, για την οποία αναμένεται η πρόσκληση, προσφέρει ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ψηφιακή μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη, με προϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ και επιχορηγήσεις έως 50% στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών στην τοπική αγορά.

Καθώς βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου ο εκσυγχρονισμός του κλάδου αποκτά προτεραιότητα: αυξημένα ενεργειακά κόστη, ανάγκη για ψηφιακή εμπειρία πελάτη, βελτιστοποίηση λειτουργιών και νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, οι επιχειρήσεις, με την εμπειρία της MPDO, μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για στοχευμένες επενδύσεις που φέρνουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: patrasfitnessmeeting.gr.