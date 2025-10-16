Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιστολή Ποταμίτη στον Πρόεδρο

Επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας έστειλε ο Αντώνης Ποταμίτης, επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα».

Σε αυτή αναφέρει:

Κύριε Πρόεδρε



Από την ανάληψη των καθηκόντων σας και μέχρι σήμερα παρατηρείται η επιλογή της Διοίκησής σας να προβαίνει συνεχώς σε αναθέσεις χιλιάδων ευρώ, οι οποίες

αφορούν ασαφείς εργασίες και υπηρεσίες εταιρειών και επαγγελματιών προς το Επιμελητήριο.



Μία μόνο από τις τελευταίες αυτές αναθέσεις (αναρτηθείσα στην Διαύγεια στις 3- 10-2025) αφορά την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Επιμελητήριο

Αχαΐας για θέματα του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης του νομού και τη δημιουργία και υποστήριξη παρατηρητηρίου».



Το ποσό της συγκεκριμένης ανάθεσης 9.000,01 ευρώ (Εννέα Χιλιάδες Ευρώ και Ενα Λεπτό)… και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου διανομής των χρημάτων

του Επιμελητηρίου που έχετε επιλέξει και χωρίς σαφή αιτιολογία (καθώς εσείς μας είχατε ενημερώσει πως οι προτάσεις για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

συγκεντρώθηκαν από τους φορείς της περιοχής). Είχαν προηγηθεί μια σειρά από ανάλογες αναθέσεις πολλών χιλιάδων ευρώ, όπως π.χ. η ανάθεση του «επικοινωνιακού συντονισμού» και προβολής του έργου του Επιμελητηρίου και της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.) με συνολικό ποσό που ξεπερνά τις 35.000 ευρώ…, η ανάθεση σε εταιρεία εκτός της Αχαΐας για μελέτη του marketing plan του Επιμελητηρίου με ποσό 7.000 ευρώ κ.ο.κ.



Τέτοιές ενέργειες επί των ημερών σας είναι σχεδόν στην ημερήσια διάταξη, χωρίςμέχρι σήμερα ούτε το Δ.Σ. ούτε ασφαλώς οι επιχειρηματίες, να έχουν αντιληφθεί το

έργο που έχει παραχθεί από τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ που μέσα στους πρώτους 10 μήνες της θητείας σας έχουν κατευθυνθεί σε τέτοιες αναθέσεις, είτε μέσω του Επιμελητηρίου που σας παραδόθηκε με ταμείο πλέον του 1.000.000 ευρώ, είτε μέσω της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης, που σας παραδόθηκε με ταμείο πάνω από 200.000 ευρώ και φτάσατε να έχετε ήδη κάνει δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με χρήματα του Επιμελητηρίου το πρώτο εξάμηνο κιόλας της θητείας σας, ώστε να διευκολύνεται το «έργο» παρόμοιων και αδιαφανών συμβάσεων και αναθέσεων!



Σας καλούμε για ακόμη μια φορά, καθώς για τέτοια ζητήματα έχουμε αναγκαστεί να παρέμβουμε και στο παρελθόν, να συνειδητοποιήσετε το βάρος της αποστολής σας και την ευθύνη στην διαχείριση των χρημάτων του Επιμελητηρίου, που πρέπει να

αντιληφθείτε πως είναι χρήματα του επιχειρηματικού κόσμου.



Ασφαλώς, θα ζητήσουμε άμεσα ως παράταξη το θέμα να συζητηθεί και στο Δ.Σ., και θα σας ζητήσουμε να μας παρουσιάσετε πλήρη στοιχεία για τις δαπάνες του

Επιμελητηρίου και της ΑΧΕΠΑΝ, τις προσλήψεις, τις μισθοδοσίες, και τις αδιαφανείς συμβάσεις, ώστε οι εκλεγμένοι σύμβουλοι και ο επιχειρηματικός κόσμος να έχουν

πλήρη ενημέρωση, κάτι που αποτελεί υποχρέωσή σας".



Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα»