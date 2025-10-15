Κατεστραμμένα σπίτια και ερείπια στη Γάζα - Τοπίο απόγνωσης σε νέο βίντεο

Πίσω της υπάρχει ένα χάος σχεδόν απόλυτο . Είναι ελάχιστα τα κτίρια που έχουν παραμείνει όρθια μετά τους ανελέητους βομβαρδισμούς των IDF τα τελευταία δύο χρόνια.

To VIDEO έχει γυριστεί στις 13 Οκτωβρίου του 2025 και σ’ αυτό εικονίζεται η εκπρόσωπος της οργάνωσης Τες Ινγκραμ να μιλά από τη Σέιχ Ραντβάν της Γάζας στην Παλαιστίνη.

Ισοπέδωση. Πως αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς αυτό που αντικρίζει στο video που ανέβασε από τη Λωρίδα της Γάζας η UNICEF τις προηγούμενες ώρες.

Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν, θα έλεγε κανείς, εξαφανιστεί από το χάρτη ενώ όσα κτίρια στέκουν ακόμη, έχουν πολύ μεγάλες ζημιές και προφανώς δεν είναι κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΟΗΕ εννέα στα δέκα σπίτια σε όλη τη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί. Σπάνια οικογένειες βρίσκουν τα σπίτια τους όπως τα άφησαν, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως τα άφησαν. Συνήθως έρχονται αντιμέτωπες μ’ ένα σωρό ερειπίων και σκόνης.

Με αριθμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εννιά μήνες πριν, τον Ιανουάριο του 2025 το 92% των οικιστικών μονάδων στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, 160.000 οικιστικές μονάδες καταστράφηκαν και 276.000 έχουν υποστεί ζημιές. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί χωρίς καμία αμφιβολία.

Όπως μεταδίδει από το πεδίο το Aljazeera, με τα σπίτια ισοπεδωμένα, οικογένειες στήνουν πρόχειρα καταφύγια στα ερείπια των πρώην κατοικιών τους, περιμένοντας σκηνές, οικοδομικά υλικά και την αποκατάσταση των αποθεμάτων νερού πριν ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση.

Εν τω μεταξύ, άλλες οικογένειες περιμένουν οικοδομικά υλικά για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις επισκευές. Να χτίσουν όμως πως; Με ποια μέσα; Ποιον προγραμματισμό; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που αφορούν την επόμενη μέρα στον τόπο του μαρτυρίου των Παλαιστίνιων.

Για την Σέιχ Ραντβάν, όπως και για την υπόλοιπη Γάζα, δεν υπήρξε το παραμικρό έλεος. Η εν λόγω συνοικία ήταν γνωστή για την ενεργό συμμετοχή της σε αντιστασιακές κινητοποιήσεις του παλαιστινιακού κινήματος, και από το 2007, μετά την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς, θεωρείτο προπύργιο της οργάνωσης.

Έχει δεχθεί πολλές φορές στο παρελθόν, σφοδρές επιθέσεις και βομβαρδισμούς, με καταστροφές κατοικιών, τεμενών και κοινόχρηστων χώρων.

Το 2004, η υποδομή αποχέτευσης της περιοχής καταστράφηκε,προκαλώντας περιβαλλοντική και υγειονομική κρίση με εξάπλωση ασθενειών. Επίσης, κλινική εμβολιασμού που ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ βομβαρδίστηκε αμέσως μετά το άνοιγμά της.

Οι υποδομές στο συγκεκριμένο σημείο κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970 στο πλαίσιο σχεδίου μετεγκατάστασης προσφύγων του Αλ-Σάτι, μετά από κατεδάφιση καταλυμάτων στον προσφυγικό καταυλισμό για “λόγους ασφαλείας”.

Περίπου 8.000 πρόσφυγες μετακινήθηκαν σε αυτό το νέο συγκρότημα κατοικιών. Η μετεγκατάσταση ήταν αναγκαστική και δημιούργησε αντιδράσεις από διεθνείς οργανισμούς και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Πενήντα πέντε χρόνια μετά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.