Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης στις Βρυξέλλες για τις ανθρώπινες, βιώσιμες και συμμετοχικές κοινωνίες

Στην ανάγκη για ψηφιακή σύγκληση, αλλά και στον επανασχεδιασμό της αστικής και χωροταξικής ανάπτυξης με στόχο πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιμες πόλεις αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συμμετέχοντας στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» (European Week of Regions and Cities), στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση με θέμα «Ανθρώπινες πόλεις με καινοτόμες λύσεις” » που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ο κ. Φαρμάκης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στις διευκολύνσεις που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα, αναλύοντας μεταξύ άλλων τα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζειL

"Εξελίσσουμε ένα έργο που ενσωματώνει περίπου 400 διαδικασίες στο νέο πληροφοριακό σύστημα, ψηφιοποιεί αρχεία και παρέχει πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών πράξεων. Επίσης, σε στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας έχει τεθεί ήδη ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης και πρόληψης πυρκαγιών, που περιλαμβάνει 18 σταθμούς στις πιο ευαίσθητες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, καλύπτοντας χιλιάδες στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων" ανέφερε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης παραθέτοντας ορισμένα παραδείγματα.

Εστίασε ωστόσο στην διαμόρφωση σύγχρονων και βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και γενικότερα, τις περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας: "Πρέπει οι τόποι μας να πάψουν να θυμίζουν «αποθήκες ζωών» και να μετατραπούν σε πραγματικές κοινότητες ανθρώπων. Γιατί μία πόλη χωρίς κοινότητα, χωρίς ανθρώπινες σχέσεις, δεν είναι πραγματικά ανθρώπινη. Γι’ αυτό και είμαστε πραγματικά περήφανοι που στη Δυτική Ελλάδα αυτή την προγραμματική περίοδο, υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα χωρικών επενδύσεων και αναπλάσεων στο σύνολο των 19 Δήμων της Περιφέρειας, διαθέτοντας ένα ποσό άνω των 112 εκατ. ευρώ. Διεκδικούμε και προσπαθούμε, όχι μόνο οι μεγάλες πόλεις, αλλά κάθε τόπος, να είναι όμορφος και βιώσιμος. Και κάθε πολίτης, όπου και αν κατοικεί, να αισθάνεται πως έχει τον τόπο που του αξίζει".

Συνεχίζοντας κατέθεσε την πάγια θέση του ότι "οι ανθρώπινες κοινότητες δεν χτίζονται «από τα πάνω προς τα κάτω», αλλά μέσα από τη συνεργασία των αρχών, των επιστημόνων και - κυρίως - των ίδιων των κατοίκων", προσθέτοντας ότι " η «συμμετοχική πόλη» είναι το μέλλον. Σε αυτή την πόλη, οι κάτοικοι σχεδιάζουν τους χώρους τους, αποφασίζουν για τις αλλαγές, έχουν φωνή και ρόλο". Προς αυτήν την κατεύθυνση μίλησε για τον ενισχυμένο ρόλο που πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση σε κάθε πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, σε κάθε παρέμβαση και σε κάθε αλλαγή που αποφασίζεται.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, επισημαίνοντας: "Η Ευρώπη είναι το μεγάλο μας σπίτι. Σε αυτό το «σπίτι» υπάρχουν πολλά διαφορετικά «δωμάτια». Άλλα μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα, άλλα πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά. Όλα μαζί όμως αποτελούν αυτό το «σπίτι», που πρέπει να το κάνουμε πιο όμορφο, πιο ανθρώπινο και πιο ανθεκτικό. Με την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη συμμετοχή των πολιτών, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας τρέξουμε πιο γρήγορα. Και ας είμαστε πιο αποφασιστικοί, κοιτάζοντας το μέλλον κατάματα".

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες ο κ. Φαρμάκης συναντήθηκε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έλληνες Ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Περιφερειών, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για την στρατηγική συνοχής της Ε.Ε. καθώς και για ζητήματα που αφορούν την Δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα τις συναντήσεις απασχόλησαν συζητήσεις που αφορούσαν:

- την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση πολιτικών προσιτής και βιώσιμης στέγασης (housing),

- τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος STEP, που στοχεύει στην ενίσχυση στρατηγικών τεχνολογιών κρίσιμης σημασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

- την αναθεώρηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο κ. Φαρμάκης συνοδευόταν από την Ιωάννα Φαναριώτου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα και τη συνεργάτιδά του Σοφία Καιάφα.