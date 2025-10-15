Κυβέρνηση και πρωθυπουργός βρίσκονται σε κατάσταση βέρτιγκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ή απειλεί να στείλει στρατό σε Δήμους και Πολιτείες των ΗΠΑ που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς και αντιστέκονται στις πολιτικές τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενοχλημένος από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι δίπλα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αποφάσισε να μεταφέρει την αρμοδιότητα του μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ας υποθέσουμε ότι ο σχετικός νόμος ψηφίζεται. Ας υποθέσουμε επίσης ότι σε μια επόμενη στιγμή κάποιος-α κατασκηνώνει στον Άγνωστο Στρατιώτη και κάνει τη δική του απεργία πείνας. Φυσικά δεν θα είναι μόνος του. Κάπου εκεί τριγύρω θα είναι διακόσιοι- τριακόσιοι αλληλέγγυοι και η απαραίτητη Κωνσταντοπούλου ή όποια άλλη έχει προκύψει τότε.

Τι θα κάνει τότε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Θα στείλει άγημα πεζοναυτών προκειμένου να συλληφθούν και να προσαχθούν όλοι αυτοί για προσβολή του μνημείου; Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβει κανείς την ανοησία της επιλογής αλλά και τον επικίνδυνο χαρακτήρα της;

Ταυτόχρονα όμως από αυτήν εξέλιξη καταλαβαίνουμε και κάτι ακόμα. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός βρίσκονται, όπως σωστά εκτίμησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε κατάσταση βέρτιγκο. Υπενθυμίζω ότι βέρτιγκο είναι μια κρίση ιλίγγου που συνοδεύεται από έντονη ζάλη, βόμβο στα αυτιά και τάσεις λιποθυμίας. Συμβαίνει συνήθως στους πιλότους και μπορεί να έχει μοιραίο αποτέλεσμα.

Μόνο που εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια λεκτική μεταφορά. Διότι η σκέψη και μόνο να χρησιμοποιηθεί ο στρατός για την αντιμετώπιση κοινωνικών εντάσεων δεν είναι απλώς μια ακροδεξιά πολιτική αλλά ένα βέρτιγκο που μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες για ολόκληρη τη χώρα.

Η χώρα χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα και αλλαγές. Και αυτήν τη στιγμή η μόνη εγγύηση για την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ. Διότι στο ΠΑΣΟΚ συνυπάρχουν η εμπειρία των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και η πολιτική βούληση για την υλοποίησή τους.

Να το συνοψίσουμε. Η μόνη ρεαλιστική λύση για το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.