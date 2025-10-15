Celestino: Νέο κατάστημα στην Πάτρα

Η Celestino είναι πλέον στην Πάτρα.

Συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία, η εταιρεία εγκαινιάζει αύριο Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, το νέο της κατάστημα σε μια πόλη που αγαπά τη μόδα.

Με περισσότερα από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Celestino εξελίσσεται με συνέπεια, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της: να βρίσκεται δίπλα στη γυναίκα, σε κάθε στιγμή της ζωής της.

Το νέο κατάστημα αποτυπώνει τη σύγχρονη ταυτότητα του brand, καθαρή, δυναμική και θηλυκή, φέρνοντας στην πόλη έναν χώρο που συνδέει τη μόδα με τον ρυθμό της καθημερινότητας και εκφράζει απλότητα με χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση μέσα από το στυλ.

Στην Πάτρα, η Celestino δεν φέρνει απλώς ρούχα, φέρνει έμπνευση. Για τη γυναίκα που εξελίσσεται, τολμά και ζει με ρυθμό, προσφέροντάς της, κάθε μέρα κάτι νέο.

Σε περιμένουμε Αγίου Ανδρέου 101 & Γεροκωστοπούλου.

Celestino – EverydaySomethingNew.