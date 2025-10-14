Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΤΩ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΙΓΚΙΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 15-10-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Μοναστηρακίου Δωρίδος.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΦΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΔΑΝΙΗΛ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τετάρτη 15-10-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΤΣΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΤΕΤΗ ΔΑΝΙΗΛ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΡΛΑ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΡΛΑ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΝΤΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΡΛΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΑ ΝΤΑΡΛΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 /10/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ KΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΖΕΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ & ΝΙΚΟΣ, ΓΙΟΥΛΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΖΟΡΤΖΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΖΟΑΝΑ & ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ 2610 430 141, 6937 009 978,
6989 381 813, 6978 069 382, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΚ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΑΡΑ & ΣΤΕΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΙΚΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ Χήρα ΠΑΝ. ΤΡΑΓΟΤΣΙΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ Χήρα ΣΠΥΡ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. 2610 430 141, 6937 009 978,
6989 381 813, 6978 069 382, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
---------------
