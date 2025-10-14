Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΤΩ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΙΓΚΙΤΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε την Τετάρτη  15-10-2025  & ώρα  11 π.μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Μοναστηρακίου Δωρίδος.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΕΦΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ  ΝΙΚ. ΔΑΝΙΗΛ
 
ΕΤΩΝ  92

Κηδεύουμε την Τετάρτη 15-10-2025  & ώρα  11 π.μ.  από  τον Ιερό  Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΤΣΑ

Η  ΚΟΡΗ  ΤΟΥ : ΤΕΤΗ  ΔΑΝΙΗΛ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΡΛΑ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΡΛΑ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΝΤΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΡΛΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΑ ΝΤΑΡΛΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 /10/2025  & ΩΡΑ 11 π.μ.  ΣΤΟΝ  Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ Α΄ KΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:     

ΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΖΕΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΥΔΙΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ  & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ & ΝΙΚΟΣ, ΓΙΟΥΛΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΖΟΡΤΖΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΖΟΑΝΑ & ΝΙΚΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                                                                    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ                                           

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ 2610 430 141, 6937 009 978,

6989 381 813, 6978 069 382, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ. 

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ΝΙΚ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ          

ΕΤΩΝ 85                                   

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ.  ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΑΡΑ  & ΣΤΕΛΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΙΚΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ  ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ  

ΙΩΑΝΝΑ Χήρα ΠΑΝ. ΤΡΑΓΟΤΣΙΑΛΟΥ                                    

ΔΗΜΗΤΡΑ Χήρα ΣΠΥΡ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. 2610 430 141, 6937 009 978,

6989 381 813, 6978 069 382, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

--------------- 

