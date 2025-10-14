Το παιδί: Ο Ιβάν με την Τάνια πλησιάζουν στο σωστό Νεοχώρι

Γεμάτα εξελίξεις, ανατροπές, μυστήριο και αγωνία στα επόμενα επεισόδια της μαύρης κωμωδίας της ΕΡΤ1 «Το παιδί».

Τι θα δούμε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:45;

Το παιδί: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 19ο. Χάρη στο τέχνασμα του Γερμανού, η Άρτεμις και η παρέα της αισθάνονται ότι έχουν κερδίσει χρόνο και επιστρέφουν στο σπίτι, το οποίο, ωστόσο, μετατρέπεται σε κέντρο διερχομένων, με το μισό χωριό να τους επισκέπτεται, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Η Τιτίκα και η Άφρο, νιώθουν ότι τα προσωπικά τους βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν επειγόντως βοήθεια από τη Σίσσυ, ενώ ο Παρασκευάς κερνάει όλον τον κόσμο στο καφενείο, χωρίς να αποκαλύπτει, όμως, τον λόγο της ξαφνικής χαράς του.

Με αφορμή τον Ντιμίτρι, η Στράτος και η Ανθούλα κάνουν μια εξαιρετικά άβολη κουβέντα, η Μαίρη και η Μίνα ζητούν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και δανείζονται τη Σούζι πιστεύοντας ότι θα τις βοηθήσει να ανακαλύψουν τρούφες στο δάσος και ο Τόλης στραβώνει βλέποντας ξανά τον Γερμανό μπροστά του. Και όλα αυτά την ώρα που ο Ιβάν με την Τάνια πλησιάζουν στο σωστό Νεοχώρι και ο Μπράβος ψάχνει να βρει τρόπο για να αποδράσει.

Το παιδί: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 20ό. Ο Γερμανός ανακοινώνει στην παρέα ότι το θέμα του μπράβου τακτοποιήθηκε οριστικά, αλλά ο Ντιμίτρι τον αμφισβητεί έντονα και η Άρτεμις δημιουργεί αμφιβολίες στη Βάνα σχετικά με τη φερεγγυότητά του. Ο Ιβάν έρχεται αντιμέτωπος με τις ενοχές της Τάνιας και συνειδητοποιεί ότι πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στον γιο του. Οι προσπάθειες της Μαίρης και της Μίνας να ανακαλύψουν τρούφες με τη βοήθεια της Σούζι πέφτουν στο κενό και το χωριό αρχίζει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις εν όψει του πανηγυριού.

Ο Παρασκευάς δέχεται ωμό εκβιασμό από τον Πάκη και αγχώνει τη Βούλα με την υπερπροστατευτικότητά του. Ο Ανθούλα ζητάει από τη Στράτο να της πει την αλήθεια σχετικά με τον πατέρα της και προτείνει στον Ντιμίτρι να ασχοληθούν με ένα νέο μυστήριο, το οποίο φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο συνδέεται με το δικό του. Η Άρτεμις αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψει στον Πέτρο ένα μέρος της αλήθειας.