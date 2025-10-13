Εθελοντική Αιμοδοσία αφιερωμένη στη μνήμη του Καλαβρυτινού Ιατρού Αιμίλιου Τζούδα

Αυτή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η 19η Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας όπου πρόεδρος είναι η Ελένη Γ. Χάμψα και γραμματέας η Αντιόπη Καμπά - Χονδρονικόλα.

Η δράση αυτή της Ένωσης τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων και συνδράμουν οι δεκάδες εθελοντές αιμοδότες αλλά και φορείς της μαρτυρικής πόλης όπως ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων κ.α.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά, υπογραμμίζει η ανακοίνωση της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας και συνεχίζει:

Χάρη στους αιμοδότες μας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 φιάλες αίματος και έχουν βοηθηθεί εκατοντάδες συμπατριώτες μας.

Η 19η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Καλαβρυτινού Ιατρού Αιμίλιου Τζούδα, η ξαφνική απώλεια του οποίου συγκλόνισε την Καλαβρυτινή κοινωνία και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στους οικείους τους όσο και στην τοπική κοινωνία στην οποία προσέφερε με ήθος και αυταπάρνηση τις πολύτιμες υπηρεσίες του.