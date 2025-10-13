Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες - Οι 7 περιοχές που θα επηρεαστούν

Η ανάρτηση Κολυδά
Ακόμα πιο έντονα αναμένεται να είναι τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, βορειοδυτική Πελοπόννησο, ανατολικά ηπειρωτικά, νησιά του βορείου Αιγαίου, Σποράδες και Εύβοια.
Ο καιρός, για ακόμη μία εβδομάδα θα θυμίζει φθινόπωρο.
Με ανάρτηση – πρόγνωση καιρού που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, μας προειδοποιεί πως από την Τρίτη ξεκινούν καταιγίδες και βροχές οι οποίες τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν. Νέα πτώση της θερμοκρασίας έως 3 βαθμούς θα μας κάνει να αναζητήσουμε από τώρα κουβέρτες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:
Σύμφωνα με τον ίδιο, την Τρίτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.
Η Πέμπτη θα είναι μία βροχερή μέρα δίνοντας «πάσα» στην Παρασκευή που τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.
«Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπονται βροχές στα δυτικά και τα βόρεια»
«Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα».
Πρόγνωση για την Τρίτη 14-10-2025
Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 15-10-2025
Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 16-10-2025
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.
Πρόγνωση για την Παρασκευή 17-10-2025
Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
