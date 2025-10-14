Συνταγή για την καλύτερη σοκολατένια τούρτα στον κόσμο

Αν ψάχνετε για τη συνταγή της καλύτερης σοκολατένιας τούρτας στον κόσμο, ο Yotam Ottolenghi, αποκαλύπτει την καλύτερη που υπάρχει.

Απόλυτα πλούσια σε γεύση, με εξαιρετική υφή (ούτε πολύ πυκνή, ούτε πολύ αφράτη, ακριβώς όπως πρέπει), και η επικάλυψη με γκανάζ είναι πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα.

Μυστικό:

Αν θέλετε πιο λεία γκανάζ, απλώς βεβαιωθείτε ότι η κρέμα σας είναι αρκετά ζεστή (αλλά όχι καυτή).

Συστατικά

• 250g ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου, κομμένο σε κύβους 1εκ., συν επιπλέον για λίπανση

• 200g μαύρη (70%) σοκολάτα, ψιλοκομμένη σε κομμάτια 2εκ.

• 1 κ.γ. στιγμιαίος καφές, διαλυμένος σε 350ml βραστό νερό

• 250g λευκή ζάχαρη

• 2 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου, ελαφρώς χτυπημένα

• 1½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 240g αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 30g κακάο Ολλανδίας σε σκόνη

Γκανάζ σοκολάτας

• 200g μαύρη (70%) σοκολάτα, σπασμένη ή ψιλοκομμένη σε κομμάτια 2εκ.

• ¾ φλ. (180ml) διπλή κρέμα

• 3 κ.γ. σιρόπι γλυκόζης

• 3 κ.γ. ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

Κρέμα μασκαρπόνε με εσπρέσο και κανέλα

• 1½ φλ. (375ml) διπλή κρέμα

• 190g μάσκαρπονε

• Σπόροι από ½ λοβό βανίλιας

• 2 κ.γ. λεπτοτριμμένος στιγμιαίος καφές

• ½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη

• 2 κ.σ. άχνη ζάχαρη, κοσκινισμένη

Οδηγίες