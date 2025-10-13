Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η καταγωγή, οι πρώην σύντροφοι, ο γιος του και η μάχη με την παχυσαρκία

Από την Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή της τηλεόρασης! Όσα δεν γνώριζες για τη ζωή του
Έχοντας γεννηθεί στο Μόναχο όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια και με καταγωγή από την Χαλκιδική, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Η καριέρα του στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1990 σε ηλικία 17 ετών. Στο Μακεδονία TV παρουσίαζε την ταξιδιωτική εκπομπή Ένας υπέροχος κόσμος για 7 συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν. Από το 1998 μέχρι το 2000 και έχοντας πάρει μεταγραφή στην ΕΤ3 παρουσίαζε τις εκπομπές Στη χώρα των θαυμάτων και Μέρα μεσημέρι.
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Ένα λαμπερό αστέρι “γεννιέται”
Το 2001 ήρθε στην Αθήνα και ξεκίνησε να εργάζεται στον ΑΝΤ1. Παρουσίασε την σατιρική εκπομπή Στην πρίζα μαζί με τον Θανάση Βισκαδουράκη και τον Νίκο Στεργίου. Η εκπομπή ωστόσο δε σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σταμάτησε σύντομα. Επίσης, παρουσίασε την ψυχαγωγική εκπομπή Chilli με τον Βαγγέλη Περρή και τον Τάκη Γιαννούτσο.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr