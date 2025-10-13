Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η καταγωγή, οι πρώην σύντροφοι, ο γιος του και η μάχη με την παχυσαρκία

Έχοντας γεννηθεί στο Μόναχο όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια και με καταγωγή από την Χαλκιδική, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η καριέρα του στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1990 σε ηλικία 17 ετών. Στο Μακεδονία TV παρουσίαζε την ταξιδιωτική εκπομπή Ένας υπέροχος κόσμος για 7 συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν. Από το 1998 μέχρι το 2000 και έχοντας πάρει μεταγραφή στην ΕΤ3 παρουσίαζε τις εκπομπές Στη χώρα των θαυμάτων και Μέρα μεσημέρι.

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Ένα λαμπερό αστέρι “γεννιέται”

Το 2001 ήρθε στην Αθήνα και ξεκίνησε να εργάζεται στον ΑΝΤ1. Παρουσίασε την σατιρική εκπομπή Στην πρίζα μαζί με τον Θανάση Βισκαδουράκη και τον Νίκο Στεργίου. Η εκπομπή ωστόσο δε σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σταμάτησε σύντομα. Επίσης, παρουσίασε την ψυχαγωγική εκπομπή Chilli με τον Βαγγέλη Περρή και τον Τάκη Γιαννούτσο.

