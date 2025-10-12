Back to Top
Σεισμό 4,2 Ρίχτερ κοντά σε Λευκάδα και Κεφαλονιά δίνει το Ευρωμεσογειακό Κέντρο

Στα ανοιχτά της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς η δόνηση

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» περίπου στις 21:45 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.

