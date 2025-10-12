Σεισμό 4,2 Ρίχτερ κοντά σε Λευκάδα και Κεφαλονιά δίνει το Ευρωμεσογειακό Κέντρο

Στα ανοιχτά της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς η δόνηση
Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) στη Λευκάδα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» περίπου στις 21:45 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr