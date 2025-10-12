Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άντρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Άντρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλο...

Δυνάμεις του Λιμενικού επιχειρούν για τον εντοπισμό του, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 Μποφόρ

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, καθώς το Λιμενικό ενημερώθηκε για έναν άνδρα που έπεσε στο νερό από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Στην περιοχή έχουν φτάσει και επιχειρούν για τον εντοπισμό του ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Παράλληλα, πνέουν άνεμοι έντασης 6 ως 7 Μποφόρ.

Ειδήσεις Τώρα

Μήνυμα ζωής από τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων- ΦΩΤΟ

Νέα βλάβη στον Οδοντωτό- Ακινητοποιήθηκε συρμός με επιβάτες

Έρχονται μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λιμενικό

Ειδήσεις