Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας στηρίζει την απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας δηλώνει τη στήριξή του και συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Κεραμέως που προωθεί την καθιέρωση 13ωρης εργασίας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: "Μετά την επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου, ο αγώνας συνεχίζεται. Διεκδικούμε:

Αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όλους

Ανθρώπινο ωράριο και μισθό

Καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου με συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Κατάργηση των διήμερων συμβάσεων και των απολύσεων-εξπρές, που έχουν στόχο να διαλύσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα

Δεν επιτρέπουμε να γκρεμιστούν κατακτήσεις χρόνων, που κερδήθηκαν με αγώνες και θυσίες από εμάς και τις προηγούμενες γενιές εργαζομένων. Δεν αποδεχόμαστε να γίνουμε σύγχρονοι σκλάβοι.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 10:30 π.μ.

Όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου, που καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας".