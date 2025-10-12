Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΑΣ.
ΝΤΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 90
Θανόντα , κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΟΥΚΑ , ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΚΑ , ΘΕΩΝΗ ΝΤΟΥΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΩΡΑ
{ΕΤΩΝ 87}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ – ΕΤΩΝ 89)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγίας Μαρίνας Τριταίας (Δήμου Ερυμάνθου).
Η νύφη του: Ελισάβετ (χήρα) Παν. Ζαχαροπούλου
Οι ανιψιές του: Αναστασία, Ευαγγελία, Ξανθή
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Δευτέρα 13-10-2025 & ώρα 4.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΧΉΡΑ ΠΑΝ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΕΙΔΑΚΗ
ΕΤΏΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 13-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΑΓΊΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΉ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΑΓΊΟΥ ΜΉΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ,
ΙΩΆΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΙΏΤΑ ΧΉΡΑ ΣΠΥΡΙΔ. ΖΗΚΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΥΡΑΝΊΑ ΣΤΡΕΙΔΑΚΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 . μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ,
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΑΡ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Υπερ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ,
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
