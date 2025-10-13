Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Ταύρος

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.

Δίδυμοι

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Καρκίνος

Η επαφή σας με τους ανθρώπους θα είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να λάβετε θετικές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική μέρα για επαφές, για εξόδους και για αναθέρμανση κάποιων φιλικών σχέσεων. Θα μπορέσετε να δείτε επίσης πιο καθαρά κάποια προβλήματα που σας απασχολούν, οπότε θα καταφέρετε να βρείτε ευκολότερα και τις λύσεις που ενδείκνυνται.

Λέων

Είναι μια μέρα δημιουργικότητας και έμπνευσης για εσάς. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ιδέες Αυτός και έργα που θα γίνουν σημαντική πηγή ενέργειας και κινήτρων για εσάς. Αυτός το διάστημα μπορεί επίσης να είναι μια ευνοϊκή περίοδος για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Παρθένος

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Ζυγός

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Σκορπιός

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Τοξότης

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Αιγόκερως

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Υδροχόος

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Ιχθείς

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.