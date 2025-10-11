Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Κυριακή 12-10-2025 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΤΣΩΝΟΥ, ΒΑΣΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ , ΑΝΔΡΕΑΣ , ΟΥΡΑΝΙΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΑΣ.
ΝΤΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 90
Θανόντα , κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΟΥΚΑ , ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΚΑ , ΘΕΩΝΗ ΝΤΟΥΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΩΡΑ
{ΕΤΩΝ 87}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ – ΕΤΩΝ 89)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγίας Μαρίνας Τριταίας (Δήμου Ερυμάνθου).
Η νύφη του: Ελισάβετ (χήρα) Παν. Ζαχαροπούλου
Οι ανιψιές του: Αναστασία, Ευαγγελία, Ξανθή
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr