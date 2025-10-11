Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

  ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ  96

Κηδεύουμε  την Κυριακή  12-10-2025  & ώρα  4 μ. μ.   από  τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΤΣΩΝΟΥ, ΒΑΣΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΑΡΗΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ      ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ , ΑΝΔΡΕΑΣ , ΟΥΡΑΝΙΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΑΣ.
ΝΤΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 90

Θανόντα , κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΟΥΚΑ , ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΚΑ , ΘΕΩΝΗ ΝΤΟΥΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΩΡΑ

{ΕΤΩΝ 87}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ – ΕΤΩΝ 89)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγίας Μαρίνας Τριταίας (Δήμου Ερυμάνθου).

Η νύφη του: Ελισάβετ (χήρα) Παν. Ζαχαροπούλου

Οι ανιψιές του: Αναστασία, Ευαγγελία, Ξανθή

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

----------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info